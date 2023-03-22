Гинько: рост курса евро до 83 рублей — это последний всплеск спроса

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Так он прокомментировал данные о том, что евро, впервые с 21 апреля 2022 года, поднялся выше отметки 83 рубля, пишет RT.
Такой скачок специалист назвал «последним всплеском роста спроса» на евро.
«Это не тренд, а, наоборот, его окончание. Эпоха доллара и евро уходит. Хочу отметить, что евро — крайне высокорискованная валюта. Любые транзакции в евро могут быть заблокированы по решению ЕС и США», — считает Гинько.
По мнению эксперта, спрос на евро со стороны как физических, так и юрлиц с этого момента будет иметь тенденцию к снижению.
Гинько отметил, что этому будет способствовать ряд факторов. В первую очередь — это тренд на развитие туризма в государства с другой валютой. В настоящее время, так как снимаются ковидные ограничения, в десятки раз может вырасти турпоток в Китай.
Во вторых, Россия закупает все меньше товаров из Евросоюза. Торговые отношения заключаются с другими странами и ударными силами развивается собственное производство.
«В ближайшие годы будет увеличено производство того, что мы раньше импортировали», — уверен эксперт.