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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Гинько: рост курса евро до 83 рублей — это последний всплеск спроса

22 марта 2023, 18:23
По словам экономиста, преподавателя РАНХиГС Гинько рост курса евро до 83 рублей является ничем иным, как «последним всплеском спроса».

Так он прокомментировал данные о том, что евро, впервые с 21 апреля 2022 года, поднялся выше отметки 83 рубля, пишет RT.

Такой скачок специалист назвал «последним всплеском роста спроса» на евро.

«Это не тренд, а, наоборот, его окончание. Эпоха доллара и евро уходит. Хочу отметить, что евро — крайне высокорискованная валюта. Любые транзакции в евро могут быть заблокированы по решению ЕС и США», — считает Гинько.

По мнению эксперта, спрос на евро со стороны как физических, так и юрлиц с этого момента будет иметь тенденцию к снижению.

Гинько отметил, что этому будет способствовать ряд факторов. В первую очередь — это тренд на развитие туризма в государства с другой валютой. В настоящее время, так как снимаются ковидные ограничения, в десятки раз может вырасти турпоток в Китай.

Во вторых, Россия закупает все меньше товаров из Евросоюза. Торговые отношения заключаются с другими странами и ударными силами развивается собственное производство.

«‎В ближайшие годы будет увеличено производство того, что мы раньше импортировали», — уверен эксперт.

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