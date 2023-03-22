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«Газпромнефть — СМ» внедряет импортонезависимые технологии для российского рынка

22 марта 2023, 10:49
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть — СМ» расширяет собственное производство высококачественных базовых масел, компонентов и смазочных материалов с длительным интервалом замены.

Специалисты компании поделились успешным опытом внедрения передовых практик на сессиях международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия», участие в которой приняли более 100 крупнейших производителей смазочных материалов из России и СНГ.

Повышение уровня импортонезависимости российского рынка смазочных материалов стало одной из ключевых тем форума, посвященного вопросам трансформации отрасли. Технологические решения по разработке собственных базовых масел и специализированных пакетов присадок, которые «Газпромнефть — СМ» реализует на производственных площадках в Москве и Омске, получили высокую оценку российских и зарубежных экспертов. Специалисты также представили возможности инновационных платформ для цифрового моделирования, которые позволяют в три раза сократить время на исследования и тесты новых рецептур.

Современное оснащение производственных линий «Газпромнефть — СМ», не имеющее аналогов в России, гарантирует высокое качество и надежность готового продукта. Благодаря системной разработке уникальных рецептур компания бесперебойно и в необходимом объеме обеспечивает высокотехнологичными маслами как частных потребителей, так и крупнейшие стратегические предприятия страны.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — СМ»:

«Российский рынок смазочных материалов — один из самых динамично развивающихся в мире. „Газпромнефть — СМ“ внимательно следит за отраслевыми трендами, наши специалисты внедряют и разрабатывают лучшие решения, ориентируясь на запросы ведущих автопроизводителей и крупнейших промышленных предприятий. Кроме надежных и качественных масел, мы обеспечиваем партнеров профессиональной технической экспертизой и уникальными цифровыми сервисами. Наша задача — работать на опережение и предлагать рынку принципиально новые продукты, соответствующие самым современным технологиям и разработкам российских и зарубежных компаний».

«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.

#Экономика#Омск#Омская область
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