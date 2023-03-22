«Газпромнефть — СМ» внедряет импортонезависимые технологии для российского рынка

Повышение уровня импортонезависимости российского рынка смазочных материалов стало одной из ключевых тем форума, посвященного вопросам трансформации отрасли. Технологические решения по разработке собственных базовых масел и специализированных пакетов присадок, которые «Газпромнефть — СМ» реализует на производственных площадках в Москве и Омске, получили высокую оценку российских и зарубежных экспертов. Специалисты также представили возможности инновационных платформ для цифрового моделирования, которые позволяют в три раза сократить время на исследования и тесты новых рецептур.