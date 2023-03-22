Эксперт: Европа не сможет отказаться от российского газа навсегда

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В беседе с Pravda.Ru он объяснил, что Россия является не только крупнейшим поставщиком газа, но и лидером по запасам голубого топлива в мире, и для нормального обеспечения Европы газом, США может просто не хватить ресурсов. Евросоюз не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ по этой причине.
Профессор считает, что, когда украинский кризис закончится и давление со стороны США ослабнет, Европа все же "вернется к здравому смыслу" и продолжит сотрудничество с Россией в области газовых поставок.