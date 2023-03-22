Эксперт: Европа не сможет отказаться от российского газа навсегда

В беседе с Pravda.Ru он объяснил, что Россия является не только крупнейшим поставщиком газа, но и лидером по запасам голубого топлива в мире, и для нормального обеспечения Европы газом, США может просто не хватить ресурсов. Евросоюз не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ по этой причине.