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Эксперт: Европа не сможет отказаться от российского газа навсегда

22 марта 2023, 15:45
Европа не сможет избавиться от российского газа, заявил профессор Российского университета нефти и газа имени Губкина, Валерий Бессель.

В беседе с Pravda.Ru он объяснил, что Россия является не только крупнейшим поставщиком газа, но и лидером по запасам голубого топлива в мире, и для нормального обеспечения Европы газом, США может просто не хватить ресурсов. Евросоюз не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ по этой причине.

Профессор считает, что, когда украинский кризис закончится и давление со стороны США ослабнет, Европа все же "вернется к здравому смыслу" и продолжит сотрудничество с Россией в области газовых поставок.

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