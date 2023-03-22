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Экс-игрок омского «Авангарда» Кошелев признался, что давал взятки в военкомате и вузе

22 марта 2023, 12:21
Фото: Город55
иллюстрация
Хоккеист даст показания в финале судебного процесса.

«Коммерсантъ» сообщает, что в Ленинском райсуде Уфы состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего нападающего магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», бывшего игрока «Авангарда» Семена Кошелева. Спортсмена обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ).

Кошелев решил купить военный билет, чтобы «отмазаться» от армии. Для этого он попросил своего знакомого передать взятку в размере 40 тысяч рублей начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву.

Позднее тот же знакомый помог с зачислением на «заочку» вуза без экзаменов. Хоккеист заплатил ему за это 270 тысяч рублей. После выплаты Кошелева зачислили на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». Вдобавок спортсмен продолжал давать взятки, чтобы его не отчислили. А в прошлом году Кошелев перевелся в МГТУ им. Г. И. Носова.

Отметим, что по итогу сумма взяток составила 720 тысяч рублей. Семен Кошелев признал вину. Однако он пожелал дать свои показания только в финале судебного процесса. Следующее судебное заседание пройдет 4 апреля.

Напомним, что ранее в «Металлурге» опровергли информацию о взятках.

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