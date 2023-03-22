Экс-игрок омского «Авангарда» Кошелев признался, что давал взятки в военкомате и вузе

Позднее тот же знакомый помог с зачислением на «заочку» вуза без экзаменов. Хоккеист заплатил ему за это 270 тысяч рублей. После выплаты Кошелева зачислили на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». Вдобавок спортсмен продолжал давать взятки, чтобы его не отчислили. А в прошлом году Кошелев перевелся в МГТУ им. Г. И. Носова.