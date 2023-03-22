Бульвар в Исилькуле благоустроит омская фирма, работающая с массой нарушений

Стоить заметить, что подрядчик «ЗавГор» занимался и благоустройством парка «Калач на Оми» в Калачинске. В 2021 году районная администрация заключила с омской фирмой контракт на сумму 92 млн рублей. Однако, при проведении работ компания допустила массу нарушений. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело за мошенничество.