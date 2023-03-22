Бульвар в Исилькуле благоустроит омская фирма, работающая с массой нарушений

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Определился подрядчик, который займется благоустройством территории «Бульвар „Озерки“: возвращение сердца города» в Исилькуле. Торги выиграла компания «ЗавГор». Протокол подведения итогов аукциона опубликовали 20 марта на сайте госзакупок. Цена контракта составит почти 105,3 млн рублей, что на полмиллиона меньше, чем начальная цена аукциона. Работы на объекте необходимо закончить до 1 ноября 2023 года.
Стоить заметить, что подрядчик «ЗавГор» занимался и благоустройством парка «Калач на Оми» в Калачинске. В 2021 году районная администрация заключила с омской фирмой контракт на сумму 92 млн рублей. Однако, при проведении работ компания допустила массу нарушений. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело за мошенничество.
На омском рынке ООО «ЗавГор» появилось летом 2012 года, во всяком случае официальной датой регистрации этой компании указано 25 июля 2012 года. Единственным учредителем общества с долей в 10 тысяч рублей выступает предприниматель Гаруш Назарян.
Организация также занималась благоустройством набережной Оми в Омске, сквера на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды, сквера по улице Кирова и бульвара Веретено и многих других объектов. За компанией тянется шлейф из неустоек по предыдущим контрактам.