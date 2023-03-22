Автоэксперт: В первую очередь водитель должен научиться контролировать маневр

Ездить быстро могут большинство водителей. Однако то, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр, пока еще понимают не все. Не многие отдают себе отчет в том, что при внезапном препятствии на дороге, на маневр есть только одно мгновение.