Автоэксперт: В первую очередь водитель должен научиться контролировать маневр

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В своей беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что в первую очередь каждый молодой водитель должен научиться контролировать маневр. Без этого навыка невозможно быстро и правильно реагировать на внезапное препятствие на дороге.
Поэтому эксперт рекомендует всем неопытным автолюбителям обязательно пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. «… Не люблю говорить «экстремального вождения», - отметил специалист. - Вас не готовят в раллисты, вас научат уверенно владеть машиной, чувствовать ее до последней косточки».
Ездить быстро могут большинство водителей. Однако то, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр, пока еще понимают не все. Не многие отдают себе отчет в том, что при внезапном препятствии на дороге, на маневр есть только одно мгновение.
Всем начинающим водителям специалист настоятельно советует, после окончания автошколы пройти и дополнительные уроки вождения. «Лучше потратиться на инструктора и откатать в два-три больше часов, чем положено», - объяснил Хайцеэр. А иначе потом можно потерять гораздо больше времени, а также средств на оплату ремонта своего или чужого автомобиля.