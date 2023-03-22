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Updated Сегодня, 16:27

Автоэксперт: В первую очередь водитель должен научиться контролировать маневр

22 марта 2023, 16:25
Фото: 1MI
По мнению автоэксперта Хайцеэра, главный навык, который должен освоить начинающий водитель — контролируемый маневр.

В своей беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что в первую очередь каждый молодой водитель должен научиться контролировать маневр. Без этого навыка невозможно быстро и правильно реагировать на внезапное препятствие на дороге.

Поэтому эксперт рекомендует всем неопытным автолюбителям обязательно пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. «‎… Не люблю говорить «экстремального вождения», - отметил специалист. - Вас не готовят в раллисты, вас научат уверенно владеть машиной, чувствовать ее до последней косточки»‎.

Ездить быстро могут большинство водителей. Однако то, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр, пока еще понимают не все. Не многие отдают себе отчет в том, что при внезапном препятствии на дороге, на маневр есть только одно мгновение.

Всем начинающим водителям специалист настоятельно советует, после окончания автошколы пройти и дополнительные уроки вождения. «Лучше потратиться на инструктора и откатать в два-три больше часов, чем положено», - объяснил Хайцеэр. А иначе потом можно потерять гораздо больше времени, а также средств на оплату ремонта своего или чужого автомобиля.

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