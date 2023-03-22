30 спасателей-матросов, биотуалеты и новые кабинки. Омские пляжи готовят к открытию

Ранее Город55 сообщал, что туалетами на омских пляжах займется фирма «Экос» из Кургана. По контракту 8 биокабинок обойдутся городскому бюджету более чем в 1,7 млн рублей. Отметим, что в одном из пунктов договора с подрядчиком прописано, что плата за пользование этими туалетами с посетителей не допускается.