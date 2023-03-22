30 спасателей-матросов, биотуалеты и новые кабинки. Омские пляжи готовят к открытию

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский», сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии заключили контракты по очистке дна акватории, на проведение исследований качества речной и питьевой воды. Также планируют обучить 30 спасателей-матросов и приобрести 2 моторные лодки. До конца мая к объектам подведут временный водопровод, установят информационные стенды, навесы, урны, кабинки для переодевания и биотуалеты. На пляжах оборудуют волейбольные площадки.
Ранее Город55 сообщал, что туалетами на омских пляжах займется фирма «Экос» из Кургана. По контракту 8 биокабинок обойдутся городскому бюджету более чем в 1,7 млн рублей. Отметим, что в одном из пунктов договора с подрядчиком прописано, что плата за пользование этими туалетами с посетителей не допускается.