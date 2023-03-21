Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В департаменте общественной безопасности администрации Омска рассказали об ограничениях движения на подходе к Ленинградскому мосту. С 23 марта до 30 июля будет ограничен проезд на Ленинградском проспекте на участке со стороны улицы Суворова на левобережном подходе к мосту. Это связано со строительством транспортной развязки по улице 3-я Островская.
«Таким образом, движение на походе к Ленинградскому мосту со стороны улицы Суворова в направлении центра города будет осуществляться по трём полосам до перекрытого участка, потом — по двум полосам до Ленинградского моста, далее — по мосту по одной полосе», — сообщили в мэрии.
В администрации Омска отметили, что водителям придется скорректировать маршруты движения на время ограничений.
Напомним, что с 18 марта Ленинградский мост полностью перекрывают один раз в неделю в ночь с субботы на воскресенье. График перекрытий можно посмотреть здесь.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что с 10 марта изменится схема движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить комфортное движение на время частичного перекрытия моста. Также с 8 марта по Ленинградскому мосту запретили ездить грузовикам.