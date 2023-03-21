В департаменте общественной безопасности администрации Омска рассказали об ограничениях движения на подходе к Ленинградскому мосту. С 23 марта до 30 июля будет ограничен проезд на Ленинградском проспекте на участке со стороны улицы Суворова на левобережном подходе к мосту. Это связано со строительством транспортной развязки по улице 3-я Островская.