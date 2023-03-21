Вандализм и отвага. Омич утащил из магазина прикрученный автомат для продажи конфет

Объяснить, откуда взялся автомат, мужчина не смог. Впоследствии выяснилось, что о краже заявил хозяин автомата. Оказалось, задержанный утром пришел в торговый комплекс на ул. Котельникова, заметил в коридоре автомат, расшатал крепление в полу и забрал «добычу». Дознавателю он пояснил, что хотел отвезти его в деревню.