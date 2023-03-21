Вандализм и отвага. Омич утащил из магазина прикрученный автомат для продажи конфет

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 4 горожане сообщили о подозрительном человеке в подъезде на ул. Труда. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили и задержали 46-летнего мужчину, ранее судимого за имущественные преступления. При нем нашелся автомат с конфетами.
Объяснить, откуда взялся автомат, мужчина не смог. Впоследствии выяснилось, что о краже заявил хозяин автомата. Оказалось, задержанный утром пришел в торговый комплекс на ул. Котельникова, заметил в коридоре автомат, расшатал крепление в полу и забрал «добычу». Дознавателю он пояснил, что хотел отвезти его в деревню.
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный автомат изъяли и вернули владельцу.