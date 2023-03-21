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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Вандализм и отвага. Омич утащил из магазина прикрученный автомат для продажи конфет

21 марта 2023, 11:44
Фото: скриншот видео омской полиции
мужчина расшатывает болты

В Омске мужчина ушел из магазина в обнимку с местным автоматом для продажи конфет

«Схватку» с автоматом запечатлели камеры. 46-летнего, ранее судимого конфетного вора задержала полиция.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 4 горожане сообщили о подозрительном человеке в подъезде на ул. Труда. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили и задержали 46-летнего мужчину, ранее судимого за имущественные преступления. При нем нашелся автомат с конфетами.

Объяснить, откуда взялся автомат, мужчина не смог. Впоследствии выяснилось, что о краже заявил хозяин автомата. Оказалось, задержанный утром пришел в торговый комплекс на ул. Котельникова, заметил в коридоре автомат, расшатал крепление в полу и забрал «добычу». Дознавателю он пояснил, что хотел отвезти его в деревню.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный автомат изъяли и вернули владельцу.

#Видео#Дарья Зыкова#Полиция#Кража#Рецидивист#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Конфеты#Новости#Омск
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