В Роспотребнадзоре рассказали, что омичи стали чаще болеть гриппом

По данным Роспотребнадзора, с 13 по 19 марта показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 43,8 на 10 тыс. населения. Отметим, что это на 43,9% ниже эпидпорога.



За 11 неделю заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа составили 29,2%, в том числе вирусы гриппа В — 100%. Вирусы негриппозной этиологии составили 70,8%, в том числе метапневмовирусы — 12,5%, РС — 8,3%, вирусы парагриппа — 8,3%, риновирусы — 8,3%, аденовирусы — 4,2%, коронавирусы (сезонные) — 4,2%, бокавирусы — 4,2% и COVID-19 — 20,8%.