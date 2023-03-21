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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Роспотребнадзоре рассказали, что омичи стали чаще болеть гриппом

21 марта 2023, 12:25
Фото: Город55
Показатель заболеваемости ОРВИ — 43,8 на 10 тыс. населения.

По данным Роспотребнадзора, с 13 по 19 марта показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 43,8 на 10 тыс. населения. Отметим, что это на 43,9% ниже эпидпорога.

За 11 неделю заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа составили 29,2%, в том числе вирусы гриппа В — 100%. Вирусы негриппозной этиологии составили 70,8%, в том числе метапневмовирусы — 12,5%, РС — 8,3%, вирусы парагриппа — 8,3%, риновирусы — 8,3%, аденовирусы — 4,2%, коронавирусы (сезонные) — 4,2%, бокавирусы — 4,2% и COVID-19 — 20,8%.

Напомним, что из-за ковида до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности. По Омску «разгулялся» штамм Omicron. Омичей призывают носить маски в общественных местах (ТЦ, автобусы).

Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ
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#Ксения Карагодина#ОРВИ#Ковид#Заболеваемость#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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