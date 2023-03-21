В РФ на 20% выросла стоимость запчастей для авто

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как сообщили в агентстве «Автостат» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА), больше всего увеличились цены на запчасти для иномарок. В частности, средняя стоимость передней проводки шасси Mitsubishi за год поднялась на 67 процентов, двери багажника Nissan — на 80 процентов, фара для Hyundai подорожала на 47 процентов, а фары и двери для Kia — на 36–40 процентов, пишут «Известия».
Эксперты отмечают, что в результате начавшейся стабилизации ситуации с запчастями цены за три минувших месяца уменьшились на 6,4 процента, что связано с появлением новых каналов поставки запчастей.
Кроме того, после ухода ряда зарубежных производителей из России, ЦБ РФ утвердил новую норму Единой методики расчета запчастей. Обновленные справочники вступили в силу с 19 марта 2023 года, и теперь стоимость ремонта определяется исключительно с учетом цен на аналоги оригинальных деталей, под которыми подразумеваются не только запчасти, производимые в других странах, но и те, что были произведены на отечественных предприятиях.