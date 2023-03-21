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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В РФ на 20% выросла стоимость запчастей для авто

21 марта 2023, 08:24
Средняя стоимость запасных частей для авто в России увеличилась на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в агентстве «Автостат» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА), больше всего увеличились цены на запчасти для иномарок. В частности, средняя стоимость передней проводки шасси Mitsubishi за год поднялась на 67 процентов, двери багажника Nissan — на 80 процентов, фара для Hyundai подорожала на 47 процентов, а фары и двери для Kia — на 36–40 процентов, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что в результате начавшейся стабилизации ситуации с запчастями цены за три минувших месяца уменьшились на 6,4 процента, что связано с появлением новых каналов поставки запчастей.

Кроме того, после ухода ряда зарубежных производителей из России, ЦБ РФ утвердил новую норму Единой методики расчета запчастей. Обновленные справочники вступили в силу с 19 марта 2023 года, и теперь стоимость ремонта определяется исключительно с учетом цен на аналоги оригинальных деталей, под которыми подразумеваются не только запчасти, производимые в других странах, но и те, что были произведены на отечественных предприятиях.

#Экономика
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