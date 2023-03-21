В РФ на 20% выросла стоимость запчастей для авто

Как сообщили в агентстве «Автостат» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА), больше всего увеличились цены на запчасти для иномарок. В частности, средняя стоимость передней проводки шасси Mitsubishi за год поднялась на 67 процентов, двери багажника Nissan — на 80 процентов, фара для Hyundai подорожала на 47 процентов, а фары и двери для Kia — на 36–40 процентов, пишут «Известия».