В прокуратуре прокомментировали стоимость формы для участников спецоперации

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Согласно данным Минобороны, один летний комплект формы стоит 10 600 рублей. На сайте производителя стоимость разных комплектов одежды для военных достигала 140 000 рублей, передает Общественная служба новостей.
Руководитель отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере ОПК России Керима Тумова указала, что данные на сайте поменяли «неустановленные лица».
Уточняется, что ресурс пока разрабатывается. Представители ведомства не выявили оснований для реагирования со стороны прокуратуры.