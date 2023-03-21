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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В отношении блогера Митрошиной начали дело о неуплате налогов

21 марта 2023, 08:14
Следком завел уголовное дело на Александру Митрошину, которую подозревают в неуплате налоговых взносов на сумму 120 миллионов рублей.

Общественная служба новостей уточняет, что блогер зарегистрировала ИП и применяла упрощенный режим налогообложения в 2020 – 2022 году. При этом ее доходу значительно превышали установленный лимит.

Митрошина использовала аффилированные ИП, которые сама контролировала, на ОСН она не переходила, а НДС и НДФЛ не уплачивала.

Средства направлялись на другие ИП с целью сокрытия дохода. Таким образом она пыталась избежать уплаты налогов в размере 120 миллионов рублей.

Правоохранители обыскали указанное предпринимателем место регистрации, а также других лиц, которые могли быть причастны к нарушению законодательства.

На данный момент проводятся следственные мероприятия с целью выявить причастность блогера и некоторых других лиц к экономическим преступлениям.

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