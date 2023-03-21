В отношении блогера Митрошиной начали дело о неуплате налогов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Общественная служба новостей уточняет, что блогер зарегистрировала ИП и применяла упрощенный режим налогообложения в 2020 – 2022 году. При этом ее доходу значительно превышали установленный лимит.
Митрошина использовала аффилированные ИП, которые сама контролировала, на ОСН она не переходила, а НДС и НДФЛ не уплачивала.
Средства направлялись на другие ИП с целью сокрытия дохода. Таким образом она пыталась избежать уплаты налогов в размере 120 миллионов рублей.
Правоохранители обыскали указанное предпринимателем место регистрации, а также других лиц, которые могли быть причастны к нарушению законодательства.
На данный момент проводятся следственные мероприятия с целью выявить причастность блогера и некоторых других лиц к экономическим преступлениям.