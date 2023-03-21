Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Омске земельный участок рядом с дендросадом отдают под жилую застройку

21 марта 2023, 05:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Арендатора для участка площадью 2020 квадратных метров планируют найти на аукционе.

Городская администрация решила найти застройщика для участка по улице 2-я Дачная. Право аренды земли разыграют на аукционе. Соответствующий проект распоряжения, подписанный мэром Омска Сергеем Шелестом, опубликовали на сайте администрации.

Земельный участок № 22 с кадастровым номером 55:36:070 401:3818 находится недалеко от областного дендросада имени Гензе. На участке площадью 2020 квадратных метров разрешена среднеэтажная жилая застройка, то есть дома высотой не выше восьми надземных этажей.

Отметим, что на улице 2-я Дачная достаточно плотная застройка: по соседству с многоэтажками расположены коттеджи и частный сектор.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты

Организацией и проведением аукциона займется департамент архитектуры и градостроительства. Контролировать исполнение этого распоряжения будет заммэра Омска, директор депимущества Дмитрий Махиня.

Напомним, что в декабре прошлого года омичам отказали в сохранении целостности дендросада. Кассационный суд в деле о рекреационном комплексе «Старозагородный» встал на сторону омских судов. На землях между двумя участками дендросада планируют построить термальный центр.

«Остался Верховный суд»: Омский эколог Костарев — о кассации по Дендросаду
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дендросад#Застройка#Аукцион#Земельный участок#Департамент архитектуры#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Вчера, 02:08
Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе
Сегодня, 03:14
Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы
Сегодня, 03:00
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Сегодня, 02:23