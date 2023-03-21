В Омске земельный участок рядом с дендросадом отдают под жилую застройку

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Городская администрация решила найти застройщика для участка по улице 2-я Дачная. Право аренды земли разыграют на аукционе. Соответствующий проект распоряжения, подписанный мэром Омска Сергеем Шелестом, опубликовали на сайте администрации.
Земельный участок № 22 с кадастровым номером 55:36:070 401:3818 находится недалеко от областного дендросада имени Гензе. На участке площадью 2020 квадратных метров разрешена среднеэтажная жилая застройка, то есть дома высотой не выше восьми надземных этажей.
Отметим, что на улице 2-я Дачная достаточно плотная застройка: по соседству с многоэтажками расположены коттеджи и частный сектор.
Организацией и проведением аукциона займется департамент архитектуры и градостроительства. Контролировать исполнение этого распоряжения будет заммэра Омска, директор депимущества Дмитрий Махиня.
Напомним, что в декабре прошлого года омичам отказали в сохранении целостности дендросада. Кассационный суд в деле о рекреационном комплексе «Старозагородный» встал на сторону омских судов. На землях между двумя участками дендросада планируют построить термальный центр.