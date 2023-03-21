В Омске запустят 13 социальных проектов на гранты «Газпром нефти»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Благодаря грантовой поддержке «Газпром нефти» в Омске появятся семейные коворкинги, пространство для юных инженеров, состоится кинологический фестиваль для юных собаководов и их питомцев, а также пройдут уроки краеведения с эксклюзивной настольной игрой о малой родине. Всего грант получили 13 социально значимых проектов.
«Грантовый конкурс в очередной раз показал, какое количество людей с большим сердцем живет в Омске. Авторы социальных инициатив год за годом помогают делать город ярче, а жизнь в нем интереснее. Спектр представленных активистами идей в этом году был очень широк. Мы постарались выбрать самые значимые проекты, направленные на обучение детей, социализацию людей с ограничениями по здоровью, организацию ярких спортивных и культурных событий», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Всего в этом году поддержку получат 135 активистов и общественных организаций по всей России — каждому из них выдадут грант до миллиона рублей на реализацию образовательных, спортивных, экологических, культурных и других проектов. Среди победителей в этом году также музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры. Финалистов конкурса определили с помощью онлайн-голосования жителей городов и сел, затем их заявки прошли оценку экспертного совета.
Речь идет не только о крупных проектах, но и о заявках на финансирование в пределах 100 тысяч рублей. Это позволит поддержать даже небольшие локальные инициативы: благоустраивать скверы, закупать театральный реквизит, пополнять библиотеки, дарить детям учебные пособия и приобретать специальные книги для инвалидов по зрению.
«Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании. Что особенно важно — почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений», — подчеркнул член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.
Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится ежегодно в городах и селах Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. Общая сумма выделенных грантов уже превысила четверть миллиарда рублей, а участие в проектах приняли свыше 100 тыс. жителей этих регионов.