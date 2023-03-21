В Омске запустят 13 социальных проектов на гранты «Газпром нефти»

Всего в этом году поддержку получат 135 активистов и общественных организаций по всей России — каждому из них выдадут грант до миллиона рублей на реализацию образовательных, спортивных, экологических, культурных и других проектов. Среди победителей в этом году также музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры. Финалистов конкурса определили с помощью онлайн-голосования жителей городов и сел, затем их заявки прошли оценку экспертного совета.