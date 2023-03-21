В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов согласовал изменение состава Общественного совета по культуре, который работал при ведомстве. Приказ об этом чиновник подписал накануне.
Состав совета, в который входили 23 человека, покинули сразу 11 членов. Среди них:
Отметим, что Владимир Селюк умер в феврале этого года на 80-м году жизни.
Пополнение состава общественного совета по культуре наоборот в этот раз скромное. Новых членов всего два: это представительница региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей» Ксения Акентьева и председатель Омской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Надежда Лашина.