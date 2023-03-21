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В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры

21 марта 2023, 10:37
Фото: 1MI
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Министр Юрий Трофимов подписал приказ об исключении из состава совета сразу 11 человек.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов согласовал изменение состава Общественного совета по культуре, который работал при ведомстве. Приказ об этом чиновник подписал накануне.

Состав совета, в который входили 23 человека, покинули сразу 11 членов. Среди них:

  • Народная артистка РФ Валентина Бобрешова,
  • Историк-архивист Галина Бородина,
  • Журналист, Заслуженный работник культуры РФ Светлана Васильева,
  • Заслуженный артист России, заведующий труппой театра «Арлекин» Геннадий Власов,
  • Доцент кафедры географии и методики обучения географии в ОмГПУ Виталий Демешко,
  • Директор ООО «ГЭПИЦентр-2» Вадим Дрягин,
  • Руководитель омского отделения «Совета солдатских родителей» Любовь Лобова,
  • Архитектор Татьяна Малиновская,
  • Директор группы компаний «Стройподряд» Сергей Оркиш,
  • Член Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Наталья Талисман,
  • Краевед, председатель Общества коренных омичей Владимир Селюк.

Отметим, что Владимир Селюк умер в феврале этого года на 80-м году жизни.

Пополнение состава общественного совета по культуре наоборот в этот раз скромное. Новых членов всего два: это представительница региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей» Ксения Акентьева и председатель Омской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Надежда Лашина.

Умер известный омский краевед Владимир Селюк
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#Юлия Истомина#Минкультуры#Общественный совет#Культура#Город#Новости#Омск#Юрий Трофимов
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