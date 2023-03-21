В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры

Пополнение состава общественного совета по культуре наоборот в этот раз скромное. Новых членов всего два: это представительница региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей» Ксения Акентьева и председатель Омской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Надежда Лашина.