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В Бали социальные сети российских туристов отслеживаются местными властями

21 марта 2023, 17:59
Офицеры иммиграционной службы индонезийского острова Бали отслеживают социальные сети туристов из России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил сам глава ведомства Нгурах Рай Сугито.

По словам Сугито, данные меры предпринимаются для того, чтобы пресекать возможные нарушения визовых правил, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что отслеживание соцсетей помогло выявить неправомерные действия двух россиян, которые обучали соотечественников езде на мотоцикле. За это туристы были депортированы из страны.

«Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети», — сообщил глава иммиграционной службы.

Нгурах Рай Сугито также подчеркнул, что рядовые индонезийцы помогают властям в выявлении подобных правонарушених со стороны иностранцев.

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