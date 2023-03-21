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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Станет светлее. На окраине Омска построят новую линию наружного освещения

21 марта 2023, 06:51
Фото: Город55
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В Ленинском округе Омска одобрили строительство новой линии наружного освещения

Проект строительства получил положительное заключение экспертизы.

На улице Воровского от улицы 5-я Электровозная до Новосибирского тракта станет светлее. Как стало известно Городу55, проект строительства новой линии наружного освещения на этом участке уже получил положительное заключение от АО «Государственная экспертиза Омской области.

Проектную документацию для омского депстроя подготовило ООО «Алмакс». Омской компанией, которая специализируется на деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта, с 2012 года руководит Елена Радаева.

Напомним, что на этой неделе определится подрядчик, который займется разработкой проектов и строительством линий наружного освещения рядом с лицеем № 143 и лицеем БИТ. На установку фонарей вдоль учебных заведений потратят больше двух миллионов рублей.

Ночь, улица, фонарь… В Омске за 2 млн установят фонари вдоль двух лицеев
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#Освещение#Уличное освещение#Проект#Строительство#Департамент строительства#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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