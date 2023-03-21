Станет светлее. На окраине Омска построят новую линию наружного освещения

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Published Сегодня, 06:51
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На улице Воровского от улицы 5-я Электровозная до Новосибирского тракта станет светлее. Как стало известно Городу55, проект строительства новой линии наружного освещения на этом участке уже получил положительное заключение от АО «Государственная экспертиза Омской области.
Проектную документацию для омского депстроя подготовило ООО «Алмакс». Омской компанией, которая специализируется на деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта, с 2012 года руководит Елена Радаева.
Напомним, что на этой неделе определится подрядчик, который займется разработкой проектов и строительством линий наружного освещения рядом с лицеем № 143 и лицеем БИТ. На установку фонарей вдоль учебных заведений потратят больше двух миллионов рублей.