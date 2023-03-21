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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Стало известно, сколько зарабатывают директора омских музеев

21 марта 2023, 13:40
Фото: Город55
иллюстрация
Зарплата варьируется от 71 до 161 тысячи рублей.

В Омске руководители музеев рассекретили сведения о своих зарплатах за 2022 год.

Согласно данным, самый большой заработок имеет директор Музея им. М. А. Врубеля Фарида Буреева — 161,6 тыс. рублей (в среднем).

Также среди лидеров директор Историко-краеведческого музея Петр Вибе — 108,8 тыс. рублей и глава Музея-заповедника «Старина Сибирская» Александр Гулько — 103,7 тыс. рублей.

Чуть меньше зарабатывает руководитель Музейно-выставочного комплекса «Моя история» Ольга Безродная — 100,6 тыс. рублей. Следом идет руководитель литературного музея имени Федора Достоевского Виктор Вайнерман — 93,9 тыс. рублей.

Самые скромный заработок вышел у «Либеров-центра» Елены Буйновой — 85,4 тыс. рублей. И у Владимира Белова, который руководит музеем Кондратия Белова — 71,5 тыс. рублей.

Напомним, что лидером в 2021 году стал директор Омского государственного историко-краеведческого музея Пётр Вибе — 143 тыс. 300 руб. в месяц.

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#Ксения Карагодина#Зарплата#Директор#Музей#Общество#Город#Происшествия#Деньги#Новости#Омск#Омская область
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