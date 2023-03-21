Стало известно, кто в Омске займется ремонтом фасада краеведческого музея

Заявки на участие в аукционе поступили от двух компаний, предложивших одинаковую цену. Но предпочтение комиссия в итоге отдала ООО «СК-БООММАНА 18». Омскую фирму, учредителем и гендиректором которой значится Мушег Овасапян, зарегистрировали чуть менее года назад — 31 марта 2022-го.