Стало известно, кто в Омске займется ремонтом фасада краеведческого музея

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Омске определился подрядчик, который выполнит ремонт фасада историко-краеведческого музея — одного из старейших музеев Сибири и России, основанного в 1878 году.
Заявки на участие в аукционе поступили от двух компаний, предложивших одинаковую цену. Но предпочтение комиссия в итоге отдала ООО «СК-БООММАНА 18». Омскую фирму, учредителем и гендиректором которой значится Мушег Овасапян, зарегистрировали чуть менее года назад — 31 марта 2022-го.
Начальную цену контракта подрядчик снизил почти на 130 тысяч рублей. За ремонт фасада Омского краеведческого музея компания таким образом получит 8 534 183,32 рубля.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к ремонту уже 10 апреля и завершить работу не позднее 29 сентября 2023 года. В списке работ — снятие старой штукатурки, отделка здания заново штукатуркой, облицовка сайдингом и полированными гранитными плитами.
Отметим, что в 2022 году ООО «СК-БООММАНА 18» штрафовали за просрочку исполнения обязательств по одному из контрактов.