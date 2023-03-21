Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Стало известно, кто в Омске займется ремонтом фасада краеведческого музея

21 марта 2023, 12:09
Фото: Google Карты
Иллюстрация
Заявки на участие в торгах поступили от двух компаний.

В Омске определился подрядчик, который выполнит ремонт фасада историко-краеведческого музея — одного из старейших музеев Сибири и России, основанного в 1878 году.

Заявки на участие в аукционе поступили от двух компаний, предложивших одинаковую цену. Но предпочтение комиссия в итоге отдала ООО «СК-БООММАНА 18». Омскую фирму, учредителем и гендиректором которой значится Мушег Овасапян, зарегистрировали чуть менее года назад — 31 марта 2022-го.

Начальную цену контракта подрядчик снизил почти на 130 тысяч рублей. За ремонт фасада Омского краеведческого музея компания таким образом получит 8 534 183,32 рубля.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к ремонту уже 10 апреля и завершить работу не позднее 29 сентября 2023 года. В списке работ — снятие старой штукатурки, отделка здания заново штукатуркой, облицовка сайдингом и полированными гранитными плитами.

Отметим, что в 2022 году ООО «СК-БООММАНА 18» штрафовали за просрочку исполнения обязательств по одному из контрактов.

В Омске отремонтируют фасад краеведческого музея
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Музей#Капремонт#Подрядчик#Аукцион#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры
Сегодня, 10:37
Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах
Сегодня, 08:37
Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
Сегодня, 07:59
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
Большой контракт. Омичам достался подряд на ремонт в Москве за 200,6 млн рублей
Сегодня, 11:02