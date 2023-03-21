Современный феодализм. Житель Омска присвоил 200 га земли за городом

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по инициативе ведомства в Кормиловском районе завели уголовное дело на омича по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Выявили, что мужчина незаконно стал владельцем 200 га на территории Юрьевского поселения.