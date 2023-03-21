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Современный феодализм. Житель Омска присвоил 200 га земли за городом

21 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI
иллюстрация

На омича завели уголовное дело за присвоение земли площадью более 200 га

Мужчина подделал судебные документы и обратился с ними в МФЦ. Так он незаконно стал землевладельцем. Схема заинтересовала прокуратуру.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по инициативе ведомства в Кормиловском районе завели уголовное дело на омича по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Выявили, что мужчина незаконно стал владельцем 200 га на территории Юрьевского поселения.

Проверка показала, что в марте 2019 года омич, пользуясь служебным положением, подал фальшивое судебное решение через МФЦ в Росреестр. На него зарегистрировали 5 земельных участков площадью более 200 га. Мошеннические действия нанесли более 5 млн рублей ущерба муниципальному образованию.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, на их основании и завели уголовное дело. Расследование идет под контролем прокуроров.

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#Дарья Зыкова#Прокуратура#Уголовное дело#Земельные участки#Собственность#Мошенничество#Общество#Новости#Кормиловский район#Омская область#МФЦ#Омск
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