Современный феодализм. Житель Омска присвоил 200 га земли за городом

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по инициативе ведомства в Кормиловском районе завели уголовное дело на омича по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Выявили, что мужчина незаконно стал владельцем 200 га на территории Юрьевского поселения.
Проверка показала, что в марте 2019 года омич, пользуясь служебным положением, подал фальшивое судебное решение через МФЦ в Росреестр. На него зарегистрировали 5 земельных участков площадью более 200 га. Мошеннические действия нанесли более 5 млн рублей ущерба муниципальному образованию.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, на их основании и завели уголовное дело. Расследование идет под контролем прокуроров.