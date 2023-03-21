Сельскому главе приготовиться. Пожары в Омской области могут начаться уже в апреле

Как отмечают в МЧС, чаще всего в населенных пунктах не хватает противопожарного расстояния от лесного массива или полей, отсутствуют минерализованные полосы, проблемы с водоснабжением для нужд пожаротушения, неисправно или отсутствует звуковое оповещение населения. Это основные составляющие пожарной безопасности территорий, обеспечение которой — обязанность глав муниципальных образований. Пренебрежение ею может сыграть с чиновником злую шутку. За примером далеко ходить не нужно: прошлой весной крупный пожар случился в Называевске, в результате местный мэр Виктор Лупинос оказался под стражей. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неисполнение законодательства о пожарной безопасности.