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Сельскому главе приготовиться. Пожары в Омской области могут начаться уже в апреле

21 марта 2023, 03:00
Фото: 1MI
На сегодня пожароопасный сезон уже открыт в 12 регионах России. По прогнозам «Авиалесоохраны», скоро их число пополнит и Омская область. Главам сельских поселений рекомендуют заняться планированием противопожарных мероприятий, чтобы избежать трагедий и крупного ущерба.

«Авиалесоохрана» разработала долгосрочный прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в российских лесах. Он составлен на основании данных гидрометеорологической обстановки, предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на март–май 2023 года и результатов многомерного корреляционного анализа.

По данным ведомства, уже в апреле повышенная вероятность пожарной опасности прогнозируется на территории Сибирского федерального округа, в частности, на юге Омской области. Комиссия Рослесхоза по ЧС и ПБ рекомендует органам исполнительной власти усилить профилактику возгораний. В региональном МЧС отмечают: несмотря на то, что и гражданам, и организациям, и органам местного самоуправления выдают предписания и предостережения, нарушения часто не устраняются.

Фото: aviales.ru
«Руководители на местах недооценивают необходимость минерализованных полос вокруг населенных пунктов и вовремя не проводят опашку или не актуализируют полосы. Рядом с местами отдыха и в поселках не скашивают сухостой, а ведь это главное „топливо“ ландшафтных пожаров», — рассказывает начальник Главного управления МЧС России по Омской области генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский.

В некоторых районах области профилактические беседы уже проводятся. Так, на вопросах пожарной безопасности заострили внимание во время агрономического совещания в администрации Омского района.

«Начало проведения весенних полевых работ совпадает с наступлением пожароопасного периода. Около 70% причин возникновения лесных пожаров, по оценке специалистов МЧС России, являются неконтролируемые сельскохозяйственные палы. Поэтому при возникновении пожара на сельскохозяйственных угодьях необходимо в первую очередь принять меры оперативного оповещения соответствующих служб», — отметил в своем докладе замначальника Управления сельского хозяйства районной администрации Дмитрий Рыбальченко.

Ежегодно перед началом пожароопасного периода инспекторы государственного пожарного надзора в усиленном режиме проводят рейды по частному сектору Омска и в каждом населенном пункте региона. Согласно прошлогодней статистике, за нарушения требований пожарной безопасности было составлено 489 протоколов. За нарушения в условиях действия особого противопожарного режима омичам выписали штрафы на общую сумму более трех миллионов рублей.

Как отмечают в МЧС, чаще всего в населенных пунктах не хватает противопожарного расстояния от лесного массива или полей, отсутствуют минерализованные полосы, проблемы с водоснабжением для нужд пожаротушения, неисправно или отсутствует звуковое оповещение населения. Это основные составляющие пожарной безопасности территорий, обеспечение которой — обязанность глав муниципальных образований. Пренебрежение ею может сыграть с чиновником злую шутку. За примером далеко ходить не нужно: прошлой весной крупный пожар случился в Называевске, в результате местный мэр Виктор Лупинос оказался под стражей. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неисполнение законодательства о пожарной безопасности.

#Пожары#Омская область
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