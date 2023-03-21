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Updated Сегодня, 11:20

Россия достигла нового рекорда по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"

21 марта 2023, 11:18
Компания "Газпром" сообщила, что достигла нового рекорда по объему поставок природного газа в Китай через газопровод "Сила Сибири".

 Фактический объем экспорта не был уточнен, однако рекордный объем был поставлен по заявке китайской стороны 20 марта. Согласно двустороннему долгосрочному договору купли-продажи газа с китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC, компания экспортирует природный газ по газопроводу "Сила Сибири", пишет ФедералПресс.

Россия в январе 2023 года опередила Туркменистан и Катар по объемам газовых поставок в Китай, экспортировав более 2,7 млрд кубометров газа, включая 2 млрд кубометров, транспортированных по "Силе Сибири", и порядка 770 млн кубометров СПГ. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что к 2025 году ежегодные трубопроводные поставки природного газа в Китай через "Силу Сибири" вырастут до 38 млрд кубометров, а компания "Газпром" рассматривает возможность наладить экспорт газа в Китай с Дальнего Востока и через Монголию.

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