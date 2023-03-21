Россия достигла нового рекорда по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Фактический объем экспорта не был уточнен, однако рекордный объем был поставлен по заявке китайской стороны 20 марта. Согласно двустороннему долгосрочному договору купли-продажи газа с китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC, компания экспортирует природный газ по газопроводу "Сила Сибири", пишет ФедералПресс.
Россия в январе 2023 года опередила Туркменистан и Катар по объемам газовых поставок в Китай, экспортировав более 2,7 млрд кубометров газа, включая 2 млрд кубометров, транспортированных по "Силе Сибири", и порядка 770 млн кубометров СПГ. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что к 2025 году ежегодные трубопроводные поставки природного газа в Китай через "Силу Сибири" вырастут до 38 млрд кубометров, а компания "Газпром" рассматривает возможность наладить экспорт газа в Китай с Дальнего Востока и через Монголию.