Россия достигла нового рекорда по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"

Россия в январе 2023 года опередила Туркменистан и Катар по объемам газовых поставок в Китай, экспортировав более 2,7 млрд кубометров газа, включая 2 млрд кубометров, транспортированных по "Силе Сибири", и порядка 770 млн кубометров СПГ. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что к 2025 году ежегодные трубопроводные поставки природного газа в Китай через "Силу Сибири" вырастут до 38 млрд кубометров, а компания "Газпром" рассматривает возможность наладить экспорт газа в Китай с Дальнего Востока и через Монголию.