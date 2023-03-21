Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В четырехэтажном доме на улице Малунцева, 23а разместился «Дом мастеров». Творческое объединение, существующее в Омске с 2016 года, сегодня включает около 300 ремесленников.
Создателем этого пространства стала бывший банкир, единственная в Омске женщина-кузнец Наталья Пресман. Вот только в ее жизни последние пять лет помимо творчества присутствуют судебные разборки с департаментом имущественных отношений г. Омска. Мастера, которым приходится ютиться в небольших комнатках, оказались на грани выселения. Город55 попытался разобраться в этой непростой истории.
Кузнечным делом Наталья Пресман стала заниматься еще в 2013 году по примеру своего сына Александра. Каждый раз, посещая ярмарки, устраиваемые, например, на праздники, омичка стала обращать внимание на мастеров.
«Смотришь на женщину на ярмарке, а она сидит грустная-грустная. Спрашиваешь, случилось ли что-то, а оказывается, что она заплатила за участие в ярмарке 3—3,5 тысячи рублей, а продать ничего не сумела», — рассказывает Наталья.
У мастеров в Омске не было своего пространства. Площади в коммерческих помещениях из-за высокой стоимости никто себе позволить не сможет, так как доходы у творческих людей непостоянные, а над одним изделием иногда приходится корпеть пару месяцев. Да и продукция, которую раньше просто использовали в обиходе, теперь относится к сувенирам. Кому надо — купят, а мастерам тем не менее нужно как-то жить.
В 2016 году для «Дома мастеров» сначала взяли в аренду у департамента имущественных отношений помещения в подвальном и на первом этаже в доме на Малунцева, 23а. Затем начали потихоньку выкупать их. Тут-то и возникли первые проблемы.
В арендованном помещении в Нефтяниках до наступления всех проблем в виде бесконечных судов, выселения и коронавируса проводились мастер-классы сразу на несколько классов, был свой музей, постоянно подтягивались новые умельцы.
Мастера стали поднимать вопрос организации в городе пространства — «Омского Арбата» — где они смогли бы представить свои изделия, пригласить творческие коллективы, устроить праздник для омичей.
«В 2017 году мы в первый раз вышли на разговор с администрацией Омска, приглашали мэра и губернатора. Во время этой встречи Анна Статва, которая была на тот момент замминистра культуры, заявила: „А почему вы решили, что вы мастера? Вот я тоже ложки на кухне выжигаю“. В какой-то мере она, конечно, была права. Но у меня одновременно, не договариваясь, встали пять мастеров и просто ушли. Они сказали, что с этим человеком разговаривать не о чем», — отмечает Наталья Пресман.
Сейчас дело с организацией «Омского Арбата» вроде бы сдвинулось с мертвой точки. В администрации за мастерами решили закрепить набережную Тухачевского. Но до конца все еще не доведено, поэтому ремесленники опасаются, произойдет ли это на самом деле. Пока же многие омичи даже не знают о таком разнообразии творческих людей в своем городе.
«Это все культура нашего города, но ее никто не видит. У нас есть замечательные мастера, которые имеют признание за границей, а здесь они никому не нужны. Мастер, который единственный в России работает в технике парчмент-крафт (пергаментное ремесло), живет в Омске, но про него никто не знает у нас. Есть заслуженный мастер России по гончарному делу, но уже год мы не можем добиться для него получения звания заслуженного мастера Омской области», — рассказывает руководитель «Дома мастеров».
С 2019 года Наталье Пресман, создательнице «Дома мастеров» и учредителю ООО «Рынок выгодных цен», приходится судиться с департаментом имущественных отношений Омска. Судебные разбирательства длятся месяцами, не обходится без обжалований и обращений в более высокие инстанции. И хоть у омички и выиграны почти все суды, мастерам все равно грозит выселение из своего «дома».
В картотеке Арбитражного суда с 2018 года между департаментом имущественных дел, а также администрацией Омска, и ООО «Рынок выгодных цен» значится уже шесть судебных дел.
Началось все с того, что департамент отказал «Дому мастеров» в реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Среди указанных адресов как раз есть пять нежилых помещений на Малунцева, 23а.
В ведомстве мотивировали свой отказ «нецелесообразностью прекращения права оперативного управления на указанное имущество, ввиду того, что вопрос преимущественного права приобретения арендуемых нежилых помещений не может быть рассмотрен в рамках реализации Закона N 159-ФЗ, так как пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона № 159-ФЗ установлено, что его действие не распространяется на недвижимое имущество, принадлежащее государственным или муниципальным учреждениям на праве оперативного управления».
Суд же, наоборот, встал на сторону ООО, полностью удовлетворив его требования, а действия департамента признал незаконными.
«Восстановить нарушенное право общества с ограниченной ответственностью „Рынок
выгодных цен“ (ИНН 5 501 249 936, ОГРН 1 135 543 025 243), обязать Департамент
имущественных отношений Администрации города Омска (ИНН 5 508 001 003, ОГРН
1 025 500 748 613) заключить договоры купли-продажи вышеуказанных нежилых помещений», — указано в документе.
В 2020 году, когда началась пандемия, подвальные помещения освободили от арендной платы. Основанием стал договор между мастерами и депимущества с 28.03.2020 до окончания режима повышенной готовности.
Вот только в августе 2021-го «Дом мастеров» внезапно получил документ, в котором говорилось о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Руководителям творческого объединения указали на накопившуюся задолженность по арендной плате и попросили освободить помещение. Выяснилось, что «период освобождения от уплаты арендной платы решением Омского городского совета от 16.12.2020 был ограничен 31 декабря 2020 года».
«Я все делаю по закону. Но ситуация такая, что решения судов не исполняются. Суды выиграны, в решениях четко написано: администрация города Омска чинит препятствия в предпринимательской деятельности», — комментирует руководительница «Дома мастеров».
Два помещения, которые принадлежали Александру Новикову (кузнец, сын Натальи Пресман. — Прим. ред.), освобождены. Из-за этого, кстати, нарушилась целостность творческого пространства и экскурсионного маршрута: теперь из подвала на первый этаж можно попасть только через улицу.
С приходом весны в фойе с крыши постоянно бежит вода. Но проводить ремонт в центре пока не планируют.
«Вдруг вложим деньги, а нас окончательно выгонят», — говорит Наталья.
Сотни грамот, полученных от самых разных организаций, теперь хранятся в ящиках комода. От музея остался лишь небольшой стеллаж с изделиями в коридоре на первом этаже. Часть мастерских пришлось объединить, какое-то оборудование поставить в помещение бывшего кинотеатра. В подвале 118 «квадратов» разбили на три мастерских и два кабинета для мастер-классов. Ремесленники также находятся и в каморках на первом этаже по соседству с общественной приемной депутата и КТОСом. Все это делается для того, чтобы мастеров не пришлось выгонять на улицу.
При этом многие люди уже не выдерживают сложившихся условий и уходят из профессии. Так произошло с одним из стеклодувов, который во время коронавируса устроился работать на производство, причина банальная — просто нужно было кормить семью. Надежды на то, что он оттуда вернется обратно в творчество, практически нет.
«Там конкретная зарплата, а здесь мастера могут голодать. Если бы вы знали, что они кушают. Они сидят на кашах. Я сейчас говорю, а у меня просто слезы на глазах», — говорит Наталья.
***
Таким образом, судебные разбирательства как по взысканию арендной платы, так и по выселению продолжаются уже пять лет. Очередное исковое заявление департамент имущества направил 27 января 2023 года, намереваясь взыскать с ООО задолженность по договорам купли-продажи нежилых помещений № 280, 281, 282, 283 от 04.12.2019. Сумма претензий — чуть более 48 тысяч рублей. Кроме того, ведомство просило «продолжить начисление неустойки на сумму основного долга начиная с 01.07.2022 из расчета 0.1% от просроченной суммы за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга».
Все это время мастера продолжают биться за свой «дом». Они не доказывают, что кто-то не прав, а просто хотят, чтобы исполнялись решения судов. В марте омичка Наталья Пресман даже обратилась за помощью к российскому политику, бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Будет ли у этой истории положительный исход и, главное, когда мастера смогут жить и творить спокойно — пока непонятно.
«Конечно, я отобью эти суды, но это же время, нервы. Я лучше бы какую-нибудь красивую вещь сделала для города, несколько мастер-классов организовала для детей и взрослых. А вместо этого я провожу бессмысленные суды», — резюмирует руководительница омского «Дома мастеров».