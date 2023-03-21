Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу

У мастеров в Омске не было своего пространства. Площади в коммерческих помещениях из-за высокой стоимости никто себе позволить не сможет, так как доходы у творческих людей непостоянные, а над одним изделием иногда приходится корпеть пару месяцев. Да и продукция, которую раньше просто использовали в обиходе, теперь относится к сувенирам. Кому надо — купят, а мастерам тем не менее нужно как-то жить.