Происхождение наклеек. ХК «Металлург» прокомментировал арест болельщика в Омске

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Издание «Mgorsk.ru» сообщило, что в ХК «Металлург» и фанатском движении Unity Company прокомментировали новость об аресте их фаната за барабан с нацистской символикой.
В пресс-службе хоккейного клуба пояснили, что инцидент произошел перед первым матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом». Фаната задержали на входе в G-Drive Арену во время досмотра. Мужчина приехал на игру вместе с магнитогорцами из фан-движения Unity Company, с собой у него был обклеенный стикерами барабан. Среди многочисленных наклеек на корпусе «затесались» стикеры с нацистскими символами.
«Мужчина, задержанный в Омске, был на этом выезде ответственным за конкретное действие — физическую доставку барабана от автобуса до гостевого сектора. Визуальный осмотр барабана им не осуществлялся, так как в последний раз барабан проходил тщательную проверку перед седьмым матчем серии „Автомобилист“ — „Металлург“ в КРК „Уралец“ и нарушения отсутствовали», — прокомментировали в пресс-службе ХК «Металлург».
Руководство фанатского движения Unity Company занялось внутренним расследованием инцидента. Ищут виновника. Пытаются выяснить, в какой момент между матчами на барабане появились запрещенные стикеры
«Естественно, что хоккейный клуб „Металлург“ и фан-движение Unity Company категорически осуждают содержание вышеуказанных наклеек», — отметили в пресс-службе клуба.
Напомним, чтоб болельщику из Магнитогорска омский суд назначил 7 суток административного ареста.