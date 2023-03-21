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Происхождение наклеек. ХК «Металлург» прокомментировал арест болельщика в Омске

21 марта 2023, 07:30
Фото: Город55
иллюстрация

Магнитогорцы рассказали омичам о загадочной истории барабана с нацистской символикой

Болельщик из Магнитогорска был арестован в Омске за нацистскую символику на барабане. Инцидент прокомментировали в ХК «Металлург».

Издание «Mgorsk.ru» сообщило, что в ХК «Металлург» и фанатском движении Unity Company прокомментировали новость об аресте их фаната за барабан с нацистской символикой.

В пресс-службе хоккейного клуба пояснили, что инцидент произошел перед первым матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом». Фаната задержали на входе в G-Drive Арену во время досмотра. Мужчина приехал на игру вместе с магнитогорцами из фан-движения Unity Company, с собой у него был обклеенный стикерами барабан. Среди многочисленных наклеек на корпусе «затесались» стикеры с нацистскими символами.

«Мужчина, задержанный в Омске, был на этом выезде ответственным за конкретное действие — физическую доставку барабана от автобуса до гостевого сектора. Визуальный осмотр барабана им не осуществлялся, так как в последний раз барабан проходил тщательную проверку перед седьмым матчем серии „Автомобилист“ — „Металлург“ в КРК „Уралец“ и нарушения отсутствовали», — прокомментировали в пресс-службе ХК «Металлург».

Руководство фанатского движения Unity Company занялось внутренним расследованием инцидента. Ищут виновника. Пытаются выяснить, в какой момент между матчами на барабане появились запрещенные стикеры

«Естественно, что хоккейный клуб „Металлург“ и фан-движение Unity Company категорически осуждают содержание вышеуказанных наклеек», — отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, чтоб болельщику из Магнитогорска омский суд назначил 7 суток административного ареста.

Омский суд наказал хоккейного фаната из Магнитогорска за стикер на барабане
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#Дарья Зыкова#Общество#Происшествия#ХК Металлург#Арест#Кубок Гагарина#Болельщики#Нацистская символика#Новости#Омск#Магнитогорск#Матч#G-Drive Арена
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