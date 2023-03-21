Происхождение наклеек. ХК «Металлург» прокомментировал арест болельщика в Омске

В пресс-службе хоккейного клуба пояснили, что инцидент произошел перед первым матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом». Фаната задержали на входе в G-Drive Арену во время досмотра. Мужчина приехал на игру вместе с магнитогорцами из фан-движения Unity Company, с собой у него был обклеенный стикерами барабан. Среди многочисленных наклеек на корпусе «затесались» стикеры с нацистскими символами.