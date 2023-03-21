При полете из Сургута в Омск у самолета отказала противообледенительная система

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В телеграм-канале «AVIAINCIDENT» рассказали, что в минувшую субботу, 19 марта у самолета, который летел из Сургута в Омск, не сработала противообледенительная система в наборе высоты при наличии сигнала «обледенение».
Но об этом узнали позже, когда самолет уже успешно приземлился в Омске. Отметим, что неисправность зафиксировали только при расшифровке полетной информации.
Инцидент произошел с самолетом ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“.
Напомним, что недавно самолет компании «Азур эйр» смог зайти на посадку только со второй попытки. Дело в том, что выпуск посадочных механизмов крыла происходил крайне медленно.