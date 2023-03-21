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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

При полете из Сургута в Омск у самолета отказала противообледенительная система

21 марта 2023, 13:00
Фото: Город55
иллюстрация
При этом система подавала сигнал о наличии обледенения.

В телеграм-канале «AVIAINCIDENT» рассказали, что в минувшую субботу, 19 марта у самолета, который летел из Сургута в Омск, не сработала противообледенительная система в наборе высоты при наличии сигнала «обледенение».

Но об этом узнали позже, когда самолет уже успешно приземлился в Омске. Отметим, что неисправность зафиксировали только при расшифровке полетной информации.

Инцидент произошел с самолетом ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“.

Напомним, что недавно самолет компании «Азур эйр» смог зайти на посадку только со второй попытки. Дело в том, что выпуск посадочных механизмов крыла происходил крайне медленно.

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#Ксения Карагодина#Самолет#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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