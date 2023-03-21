Политтехнолог: Медведев не просто так использует провокационную стилистику

Согласно комментарию политтехнолога и главы коммуникационной компании "Маркком" Сергея Маркелова, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с помощью стилистических особенностей своих публикаций пытается заострить внимание общественности на важных проблемах.