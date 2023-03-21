Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Об этом эксперт рассказал журналистам издания pravda.ru.
Публикации Медведева, которые зачастую ориентированы на западную аудиторию, формируют определенное мнение среди общественности.
Маркелов отметил, что провокационный стиль политика в сочетании с его высоким статусом позволяет ему "перевернуть мир, соединить несоединимое".
Мировые СМИ вступают в заочный диалог с зампредом совбеза РФ, что формирует точку влияния и становится одним из серьезных векторов отстаивания российской позиции.