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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Политтехнолог: Медведев не просто так использует провокационную стилистику

21 марта 2023, 09:33
Согласно комментарию политтехнолога и главы коммуникационной компании "Маркком" Сергея Маркелова, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с помощью стилистических особенностей своих публикаций пытается заострить внимание общественности на важных проблемах.

Об этом эксперт  рассказал журналистам издания pravda.ru.

Публикации Медведева, которые зачастую ориентированы на западную аудиторию, формируют определенное мнение среди общественности.

Маркелов отметил, что провокационный стиль политика в сочетании с его высоким статусом позволяет ему "перевернуть мир, соединить несоединимое".

Мировые СМИ вступают в заочный диалог с зампредом совбеза РФ, что формирует точку влияния и становится одним из серьезных векторов отстаивания российской позиции.



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