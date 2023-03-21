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Published Сегодня, 08:37

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Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах

21 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
иллюстрация

Чиновников Омской области проверят на владение криптовалютами

Соответствующие поправки внесло министерство региональной безопасности.

На портале правовой информации опубликовали приказ от министерства региональной безопасности Омской области. Документ вносит поправки в законодательство о противодействии коррупции.

Теперь расходы чиновников и их родных будут контролировать не только плане того, что касается недвижимости, капиталов, ценных бумаг и автомобилей. По новым правилам чиновники должны будут еще отчитываться о наличии цифровых активов. К ним относятся все криптовалюты, будь то биткоин, эфириум или стэйблкоин.

17 марта приказ подписал министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.

Фото: скриншот приказа на портале правовой информации
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#Дарья Зыкова#Омск#Министерство региональной безопасности#Криптовалюты#Доходы чиновников#Общество#Экономика#Цифровые технологии#Отчетность#Новости#Омская область#Алексей Кубиц
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