Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах

Теперь расходы чиновников и их родных будут контролировать не только плане того, что касается недвижимости, капиталов, ценных бумаг и автомобилей. По новым правилам чиновники должны будут еще отчитываться о наличии цифровых активов. К ним относятся все криптовалюты, будь то биткоин, эфириум или стэйблкоин.