Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
На портале правовой информации опубликовали приказ от министерства региональной безопасности Омской области. Документ вносит поправки в законодательство о противодействии коррупции.
Теперь расходы чиновников и их родных будут контролировать не только плане того, что касается недвижимости, капиталов, ценных бумаг и автомобилей. По новым правилам чиновники должны будут еще отчитываться о наличии цифровых активов. К ним относятся все криптовалюты, будь то биткоин, эфириум или стэйблкоин.
17 марта приказ подписал министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.