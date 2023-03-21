Оттепель вернется. Омская область с середины недели снова вступит в весеннюю пору

Сегодня ночью будет от -3 до -8, и только при прояснении — до -14 градусов. Вернется снег с дождем. На день 22 марта обещают температуру от 0 до +5. Ветер всю середину недели будет преимущественно юго-западный, в среднем, 5-10 м/с.