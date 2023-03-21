Оттепель вернется. Омская область с середины недели снова вступит в весеннюю пору

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в регионе опускалась до -22. Этот минимум зафиксировали в Большеречье. Лишь на 1 градус теплее было в Любимовке, в Оконешниковском районе и в Щербакуле.
В Омске было -16, а в ночь с понедельника на вторник на 2 градуса теплее. На день передают от 0 до -5 градусов.
«На предстоящей неделе коррективы в погодные условия может внести облачность. Она появится на периферии антициклона, и будет способствовать выпадению местами небольшого количества осадков. Кроме того, повлияет на неоднородное распределение температуры воздуха по территории области», — отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Сегодня ночью будет от -3 до -8, и только при прояснении — до -14 градусов. Вернется снег с дождем. На день 22 марта обещают температуру от 0 до +5. Ветер всю середину недели будет преимущественно юго-западный, в среднем, 5-10 м/с.
В ночь со среды на четверг обещают «дневную» температуру — от 0 до -5, и при прояснении облачности — до -10 градусов. А уже на день четверга — уверенный «плюс»: от +1 до +6.