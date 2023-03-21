Осетинская фирма хочет строить лифты на мощностях банкрота «ПКФ Сиблифт» в Омске

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Имуществом обанкротившейся компании «ПКФ Сиблифт» заинтересовались в Северной Осетии — Алании. Конкурсный управляющий Иван Климентов опубликовал запрос от владикавказской ООО «Юпитер» на портале «Федресурс».
Занимается компания производством металлических дверей и окон, обработкой металла и строительно-монтажными работами. Учредителем значится Александр Дзиов, по информации открытых источников, а гендиректором — Алан Базаев. Он и выступил от лица фирмы с запросом к управляющему.
Отдельно в запросе отмечено, что ООО «Юпитер» как арендатор готов взять на себя расходы на само производство и оплату работы имеющихся сотрудников. В связи с поступившим запросом от гендиректора ООО «Юпитер» Иван Климентов сообщил, что всем заинтересованным лицам необходимо направить предложения об аренде до общего собрания кредиторов.
Стоимость аренды всего имущественного комплекса «ПКФ Сиблифт» пока неизвестна. Рыночную стоимость только предстоит оценить. Дату собрания кредиторов управляющий также опубликует позже, как и окончательный перечень имущества.
Напомним, омское производство признали банкротом только 21 февраля. Еще даже не прошли 2 месяца, отведенные кредиторам для того, чтобы предъявить требования. «ПКФ Сиблифт» ушла в банкротство с долгом около 900 млн рублей.