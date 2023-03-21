Осетинская фирма хочет строить лифты на мощностях банкрота «ПКФ Сиблифт» в Омске

Отдельно в запросе отмечено, что ООО «Юпитер» как арендатор готов взять на себя расходы на само производство и оплату работы имеющихся сотрудников. В связи с поступившим запросом от гендиректора ООО «Юпитер» Иван Климентов сообщил, что всем заинтересованным лицам необходимо направить предложения об аренде до общего собрания кредиторов.