Опять «безопасный счет». Омич взял кредит и перевел мошенникам более 1 млн рублей

20 февраля потерпевший был в командировке и в какой-то момент ему позвонил неизвестный. Мошенник действовал по уже отточенной схеме и вновь представился сотрудником безопасности. Далее он сообщил, что мошенники взломали личный кабинет омича и пытаются взять кредит.



Сумма кредита — 1 млн 130 тысяч рублей. Далее для «спасения» денег, мужчина согласился их снять и перевести в «безопасные сейфовые ячейки» для мгновенного погашения. Сотрудники банка пытались остановить омича, но безрезультатно. Заявитель был запуган уголовной ответственностью за разглашение информации третьим лицам, поэтому оформил заём под предлогом покупки жилья.



Омич перевел деньги мошенникам. После этого якобы сотрудница центрального банка, которая писала ему в мессенджере, прислала «официальный» документ, который подтверждает погашение долга. Это успокоило потерпевшего. Однако когда он вернулся в Омск, ему снова позвонили. На этот раз омича склоняли оформить новый кредит, но уже в залог собственной квартиры.



Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками. Вдобавок выяснилось, что заем не погашен и уже появился долг по оплате. По итогу омич написал заявление в полицию.



Следователем ОП № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.