Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом

После эпизода в сентябре 2021 года все нападения неожиданно прекратились, однако уголовное дело продолжали расследовать. Все это время следователи, криминалисты и оперативники скрупулезно собирали доказательства, в частности, выделили ДНК-профиль маньяка, и разыскивали подозреваемого. У силовиков были мысли, что «Форточник» мог надолго угодить в колонию за другие преступления или попросту умереть. Однако в сентябре 2022 года на месте кражи оперативники собрали биологические следы, которые совпали с профилем неуловимого насильника. В итоге 13 сентября он был задержан.