Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Омске следователи СКР по Омской области поставили точку в расследовании уголовного дела 63-летнего маньяка по прозвищу «Форточник», который более 12 лет оставался неуловимым.
Преступная карьера «Форточника» началась еще в 2010 году, когда 29 апреля поступило сообщение, что в одном из домов на проспекте Космическом была изнасилована молодая девушка. В эту же ночь неизвестный надругался и над женщиной из соседнего дома. Во всех случаях в квартиру подозреваемый попадал через форточки.
В мае 2010 года неизвестный маньяк тем же способом пробрался в квартиру на улице Заозерная, где попытался изнасиловать хозяйку. В сентябре того же года «Форточник» изнасиловал еще двух женщин, которые жили в домах в поселке Входной и на улице Бородина в Омске.
В мае 2011 года подозреваемый сексуально наругался над женщиной в доме на улице Ватутина, а 4 ноября 2011 года — над жительницей города Калачинск.
В сентябре 2012 года «Форточник» вновь вышел на охоту и изнасиловал 17-летнюю девушку в квартире дома на улице 75-й Гвардейской Бригады.
«Все эти эпизоды были объединены в одно производство, поскольку их объединял один и тот же способ совершения преступления, — подозреваемый ночью через форточку попадал в квартиры, расположенные на первых этажах домов. Также все потерпевшие одинаково описывали внешность нападавшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
После эпизода в сентябре 2021 года все нападения неожиданно прекратились, однако уголовное дело продолжали расследовать. Все это время следователи, криминалисты и оперативники скрупулезно собирали доказательства, в частности, выделили ДНК-профиль маньяка, и разыскивали подозреваемого. У силовиков были мысли, что «Форточник» мог надолго угодить в колонию за другие преступления или попросту умереть. Однако в сентябре 2022 года на месте кражи оперативники собрали биологические следы, которые совпали с профилем неуловимого насильника. В итоге 13 сентября он был задержан.
Как ранее сообщал Город55, выяснилось, что все это время «Форточник» «прятался» в Казахстане. Он перебрался туда в 2012 году, там совершил кражу и попал за решетку на 12 лет. Освободившись, решил вернуться к своей сожительнице в Омск, где и был задержан.
Во время расследования дела следователи омского СК подробно установили схему, по которой работал неуловимый маньяк.
«Подозреваемый выбирал квартиры на первых этажах, подолгу следил за своими жертвами: заглядывал в окна, изучал их распорядок и поведение, семейное положение, а также запоминал планировку квартир. Потому, попадая внутрь, он хорошо ориентировался в помещении, в частности, знал, где находятся выключатели электроэнергии», — рассказал в региональном Следкоме.
Предварительно выключив свет, «Форточник» светил своим жертвам в лицо фонариком, чтобы они не смогли разглядеть его лицо. Из квартир маньяк также уходил через окно. Иногда он пользовался лестницей или табуретом, которые силовики потом находили на местах преступлений. С особым цинизмом "Форточник" расправлялся с женщинами, у которых были дети.
«Обвиняемый запугивал таких потерпевших угрожал, понимая, что мать в такой ситуации сделает все, чтобы обезопасить своего ребенка», — уверены в следствии.
Сейчас все доказательства по этому делу собраны и задокументированы, все свидетели и потерпевшие опрошены, потому в скором времени «Форточник» предстанет перед судом, рассказали Городу55 в Следственном комитете.