Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Металлурга» в третьем матче плей-офф

В третьем периоде команды опять вспомнили про осторожность, в этом темпе доиграли до экватора этой двадцатиминутки, а затем на 53-й минуте встречи Виктор Сведберг в очередной раз оставил «ястребов» в меньшинстве. Реализовать большинство магнитогорцы не сумели, но сразу же после выхода удаленного игрока у омичей Григорий Дронов вывел хозяев вперед. Вот только долго радоваться забитой шайбе «Металлургу» не пришлось, — через 75 секунд стараниями Рида Буше и Владимира Ткачева шайба вылетела на пятак к воротам Эдди Паскуале, где ее эффектно добил Виктор Сведберг. Так сказать, реабилитировался за досадное удаление, которое, по сути, и привело к голу. Оставшееся время команды доиграли в слегка нервной обстановке и плавно переместились в овертайм.