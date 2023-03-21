Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Металлурга» в третьем матче плей-офф

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Магнитогорске завершился третий полуфинальный матч плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Исход матча решился в овертайме, — победу вырвали гости из Омска со счетом 3:2.
Первый период начался в равной борьбе, но с неприкрытой осторожностью. Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл форвард омичей Корбэн Найт с передач Виктора Сведберга и Владимира Ткачева. Магнитогорцы отыгрались еще до перерыва, — на 12-й минуте ворота Василия Демченко пробил нападающий Максим Карпов. В ассистенты к нему записали Филиппа Майе.
Во втором отрезке матча хозяева льда откровенно наседали на ворота гостей, но без должного задора и огонька. Вырваться вперед в этом периоде им не помогли даже практически 2 подряд удаления в исполнении омичей, — сначала 2 минуты за атаку в голову получил Арсений Грицюк, а затем за удар клюшкой в штрафной бокс отправился Федор Малыхин.
В третьем периоде команды опять вспомнили про осторожность, в этом темпе доиграли до экватора этой двадцатиминутки, а затем на 53-й минуте встречи Виктор Сведберг в очередной раз оставил «ястребов» в меньшинстве. Реализовать большинство магнитогорцы не сумели, но сразу же после выхода удаленного игрока у омичей Григорий Дронов вывел хозяев вперед. Вот только долго радоваться забитой шайбе «Металлургу» не пришлось, — через 75 секунд стараниями Рида Буше и Владимира Ткачева шайба вылетела на пятак к воротам Эдди Паскуале, где ее эффектно добил Виктор Сведберг. Так сказать, реабилитировался за досадное удаление, которое, по сути, и привело к голу. Оставшееся время команды доиграли в слегка нервной обстановке и плавно переместились в овертайм.
На 5-й минуте дополнительного времени Арсений Грицюк поставил точку в этом матче, как и в первой игре в Омске. Таким образом счет в серии стал 3:0 в пользу омичей.