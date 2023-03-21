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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Омич по неизвестной причины упал с балкона своей квартиры и выжил

21 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI
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Мужчина получил множественные ушибы и переломы, в том числе и открытый перелом плеча.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая в доме на улице Дианова, 28, где в воскресенье, 19 марта, с высоты упал 51-летний мужчина.

«Около 23:05 в приемное отделение ГБ № 1 доставили мужчину, у которого были диагностированы ушиб мягких тканей головы, ушибы груди, множественные переломы ребер, перелом костей таза и открытый перелом плеча. Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Такие травмы, в основном, характерны для ДТП или для падения с высоты, потому о пациенте медики тут же сообщили в полицию. Прибывшие оперативники переговорили с пострадавшим и выяснили, что в тот день около 16 часов он выпал с балкона своей квартиры на 3-м этаже.

Сейчас силовики выясняют, по какой причине мужчина рухнул вниз и почему еще почти 7 часов не обращался в больницу и терпел жуткую боль.

#Василий Попов#ЧП#Несчастный случай#Травмы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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