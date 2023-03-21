Омич по неизвестной причины упал с балкона своей квартиры и выжил

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Омске силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая в доме на улице Дианова, 28, где в воскресенье, 19 марта, с высоты упал 51-летний мужчина.
«Около 23:05 в приемное отделение ГБ № 1 доставили мужчину, у которого были диагностированы ушиб мягких тканей головы, ушибы груди, множественные переломы ребер, перелом костей таза и открытый перелом плеча. Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Такие травмы, в основном, характерны для ДТП или для падения с высоты, потому о пациенте медики тут же сообщили в полицию. Прибывшие оперативники переговорили с пострадавшим и выяснили, что в тот день около 16 часов он выпал с балкона своей квартиры на 3-м этаже.
Сейчас силовики выясняют, по какой причине мужчина рухнул вниз и почему еще почти 7 часов не обращался в больницу и терпел жуткую боль.