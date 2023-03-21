Омич по неизвестной причины упал с балкона своей квартиры и выжил

Такие травмы, в основном, характерны для ДТП или для падения с высоты, потому о пациенте медики тут же сообщили в полицию. Прибывшие оперативники переговорили с пострадавшим и выяснили, что в тот день около 16 часов он выпал с балкона своей квартиры на 3-м этаже.