ОК запускают флагманское шоу о хобби с Сергеем Буруновым

В шоу и в рекламной кампании в его поддержку будет впервые продемонстрирован обновленный логотип ОК, который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети. Теперь логотип состоит из узнаваемого, но изменившегося символа и сокращенного названия бренда — ОК. Переход к написанию сокращенного названия от полного слова «Одноклассники» подчеркивает, что социальная сеть — это уже давно больше, чем просто поиск друзей. В ОК можно смотреть интересный и уникальный контент, развивать собственные хобби, общаться с единомышленниками и многое другое.