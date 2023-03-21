Очередное банкротство ТК, долгожданное потепление и пришедший грипп. Омск за день

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в Омской области снижалась до -22. Такой холод зафиксировали в Большеречье. И всего на 1 градус было теплее в Любимовке, в Оконешниковском районе и в Щербакуле. В Омске же было -16, а в ночь с понедельника на вторник -14. Температура днем прогнозируется от 0 до -5 градусов, ночью от -3 до -8 (при прояснении до -14). В регион возвращается снег с дождем. Днем 22 марта температура составит от 0 до +5. А в ночь со среды на четверг будет «дневная» температура — от 0 до -5. А к четвергу температура днем будет держать уверенный «плюс»: от +1 до +6.