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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Очередное банкротство ТК, долгожданное потепление и пришедший грипп. Омск за день

21 марта 2023, 14:15
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Торговцы лесом хотят банкротить омскую «Тепловую компанию»

ООО «Сибирская коммерческая компания» заявила, что хочет обратиться в арбитражный суд, чтобы добиться признания ТК несостоятельным должником. СКК зарегистрирована в поселке Новоомский в Омском районе. Фирма занимается торговлей лесом, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. За 2021 год ее выручка составила 774 млн рублей. Фирма принадлежит Марии Шильниковской. Как уже писал Город55, еще с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. Однако в отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить торговцы лесом
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Новость №2. В Омской области с середины недели начнется долгожданное потепление

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в Омской области снижалась до -22. Такой холод зафиксировали в Большеречье. И всего на 1 градус было теплее в Любимовке, в Оконешниковском районе и в Щербакуле. В Омске же было -16, а в ночь с понедельника на вторник -14. Температура днем прогнозируется от 0 до -5 градусов, ночью от -3 до -8 (при прояснении до -14). В регион возвращается снег с дождем. Днем 22 марта температура составит от 0 до +5. А в ночь со среды на четверг будет «дневная» температура — от 0 до -5. А к четвергу температура днем будет держать уверенный «плюс»: от +1 до +6.

Оттепель вернется. Омская область с середины недели снова вступит в весеннюю пору
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Новость №3. Омичи стали чаще болеть гриппом

По данным Роспотребнадзора, За 11 неделю в регионе показатель заболеваемости ОРВИ составил 43,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 43,9%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа — 29,2%, в том числе вирусы гриппа В — 100%. Вирусы негриппозной этиологии — 70,8%, в том числе метапневмовирусы — 12,5%, РС — 8,3%, вирусы парагриппа — 8,3%, риновирусы — 8,3%, аденовирусы — 4,2%, коронавирусы (сезонные) — 4,2%, бокавирусы — 4,2% и COVID-19 — 20,8%.

В Роспотребнадзоре рассказали, что омичи стали чаще болеть гриппом
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Грипп#Заболеваемость
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