На лицей в Химках подали иск в суд родители ученицы, получившей ножевые ранения

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Интересы семьи представляет президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова. Она рассказала, что заявленная в иске сумма за компенсацию морального ущерба составляет 20 млн рублей. Сколько денег потребуется на лечение пока неизвестно, передает RT со ссылкой на РИА Новости.
«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. рублей, но ещё предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», — пояснила Дергунова.
Пятиклассница, ученица лицея №10 в Химках, 7 февраля была госпитализирована после того, как одноклассница нанесла ей удары ножом.