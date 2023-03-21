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На лицей в Химках подали иск в суд родители ученицы, получившей ножевые ранения

21 марта 2023, 17:58
Родители ученицы химкинского лицея №10, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранения, подали на учебное заведение иск в городской суд.

Интересы семьи представляет президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова. Она рассказала, что заявленная в иске сумма за компенсацию морального ущерба составляет 20 млн рублей. Сколько денег потребуется на лечение пока неизвестно, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. рублей, но ещё предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», — пояснила Дергунова.

Пятиклассница, ученица лицея №10 в Химках, 7 февраля была госпитализирована после того, как одноклассница нанесла ей удары ножом.

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