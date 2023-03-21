На лицей в Химках подали иск в суд родители ученицы, получившей ножевые ранения

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. рублей, но ещё предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», — пояснила Дергунова.