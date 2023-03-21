Прокуратура в Омске нашла почти 400 бесхозных объектов электроснабжения

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Департамент имущественных отношений администрации Омска обязали принять в собственность бесхозные объекты электроснабжения. Об этом сообщили сегодня, 21 марта, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура Кировского округа при проверке нашла 364 бесхозных объекта электроснабжения, а также около 7 км линий электропередач на улицах округа. За оборудование никто не следил и не ремонтировал, из-за чего могли произойти аварии и ЧП.
Прокурор округа направил исковое заявление с требованием обязать мэрию принять в собственность объекты. Центральный районный суд Омска иск удовлетворил.