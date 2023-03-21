Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Прокуратура в Омске нашла почти 400 бесхозных объектов электроснабжения

21 марта 2023, 03:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
Суд обязал департамент имущественных отношений принять объекты на баланс.

Департамент имущественных отношений администрации Омска обязали принять в собственность бесхозные объекты электроснабжения. Об этом сообщили сегодня, 21 марта, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Кировского округа при проверке нашла 364 бесхозных объекта электроснабжения, а также около 7 км линий электропередач на улицах округа. За оборудование никто не следил и не ремонтировал, из-за чего могли произойти аварии и ЧП.

Прокурор округа направил исковое заявление с требованием обязать мэрию принять в собственность объекты. Центральный районный суд Омска иск удовлетворил.

Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
Узнать подробнее
Только через суд. Мэрия заставила подрядчика устранить недочеты благоустройства
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Департамент имущественных отношений#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Вчера, 02:08
Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе
Сегодня, 03:14
Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы
Сегодня, 03:00
Прикрыли колесом, чтобы сбить напор. В Омске ищут виновных в прорыве на теплопроводе
Вчера, 10:49
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Сегодня, 02:23