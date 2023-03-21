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21 и 23 марта в G-Drive Арене для болельщиков омского «Авангарда» покажут выездные матчи с магнитогорским «Металлургом». В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что стоимость билета на трибуну составит 300 рублей, а в бизнес-клуб — 600 рублей. Детские билеты буду стоить в два раза дешевле.
Как рассказали в департаменте транспорта, сегодня, 21 марта, любителей хоккея после матча развезут по домам автобусы-шаттлы. Автобусы будут оснащены маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Транспорт подадут к Арене к 22:00 часам, проезд в шаттлах бесплатный. Информацию о количестве и направлениях следования автобусов на 23 марта в департаменте транспорта сообщат дополнительно.
По итогам двух домашних матчей полуфинала плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции «Авангард» ведет в серии со счетом 2:0.