Как рассказали в департаменте транспорта, сегодня, 21 марта, любителей хоккея после матча развезут по домам автобусы-шаттлы. Автобусы будут оснащены маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Транспорт подадут к Арене к 22:00 часам, проезд в шаттлах бесплатный. Информацию о количестве и направлениях следования автобусов на 23 марта в департаменте транспорта сообщат дополнительно.