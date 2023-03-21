Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Хоккей на большом экране. Омичам покажут выездные матчи в G-Drive Арене

21 марта 2023, 05:55
Фото: hawk.ru

В Омске болельщикам покажут выездные матчи с «Металлургом» на большом экране

Цена билетов на трибуну — 300 рублей, в бизнес-клуб — 600 рублей.

21 и 23 марта в G-Drive Арене для болельщиков омского «Авангарда» покажут выездные матчи с магнитогорским «Металлургом». В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что стоимость билета на трибуну составит 300 рублей, а в бизнес-клуб — 600 рублей. Детские билеты буду стоить в два раза дешевле.

Как рассказали в департаменте транспорта, сегодня, 21 марта, любителей хоккея после матча развезут по домам автобусы-шаттлы. Автобусы будут оснащены маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Транспорт подадут к Арене к 22:00 часам, проезд в шаттлах бесплатный. Информацию о количестве и направлениях следования автобусов на 23 марта в департаменте транспорта сообщат дополнительно.

По итогам двух домашних матчей полуфинала плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции «Авангард» ведет в серии со счетом 2:0.

Омский «Авангард» упустил преимущество в 3 шайбы, но одолел «Металлург»
Узнать подробнее
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Трансляция#ХК Металлург#Спорт#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Вчера, 02:08
Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе
Сегодня, 03:14
Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы
Сегодня, 03:00
Прикрыли колесом, чтобы сбить напор. В Омске ищут виновных в прорыве на теплопроводе
Вчера, 10:49
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Сегодня, 02:23