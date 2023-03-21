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Хандузи: Тегеран в перспективе может стать экономическим хабом для РФ и Ирана

21 марта 2023, 08:15
Глава иранского Минфина Эсхан Хандузи прокомментировал преспективу превращения Тегерана в экономический хаб для России и Ирана.

Как передает Общественная служба новостей со ссылкой на министра, страны достигли в этом вопросе консенсуса вопреки позиции США.

Ранее СМИ сообщали, что иранские власти надеются на большие своповые поставки российских ресурсов уже в этом году. Речь идет о нефтегазовой продукции. Хандузи отметил, что за небольшой период действия некоторых государств привели к тому, что своповые поставки российской нефти и газа в Иран замедлились.

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