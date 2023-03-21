Хандузи: Тегеран в перспективе может стать экономическим хабом для РФ и Ирана

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как передает Общественная служба новостей со ссылкой на министра, страны достигли в этом вопросе консенсуса вопреки позиции США.
Ранее СМИ сообщали, что иранские власти надеются на большие своповые поставки российских ресурсов уже в этом году. Речь идет о нефтегазовой продукции. Хандузи отметил, что за небольшой период действия некоторых государств привели к тому, что своповые поставки российской нефти и газа в Иран замедлились.