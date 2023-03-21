Губернатор Бурков заявил о снижении летальных исходов от инфарктов и инсультов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Александр Бурков посетил Клинический кардиологический диспансер, который с 2023 года работает по дополнительному направлению — как региональный сосудистый центр, где борются с острым коронарным синдромом.
В учреждении обновился парк оборудования при помощи нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор оценил новые возможности и технологии:
«В Омской области шесть сосудистых центров. В этом кардиодиспансере есть сосудистый центр, который лечит людей при инфарктах и инсультах. Мы вкладываем большие средства в приобретение для него оборудования и с помощью золотых рук специалистов кардиоцентра получили очень хорошие показатели. У нас уровень летальных исходов от инфарктов и инсультов ниже на 3,3%, чем в среднем по России, и именно в этом сосудистом центре — он самый минимальный. Такое стало возможным не только благодаря вложениям, а это более 180 млн рублей за последние 2 года. Ключевой фактор здесь — молодой коллектив с золотыми руками хирургов, врачей, медсестер, которые работают как единая команда и получают такой высокий результат. Будем помогать и выделять средства на внедрение более высокотехнологичного оборудования», — прокомментировал Александр Бурков.
В этом же медцентре работает круглосуточный стационар на 180 коек и поликлиника, нагрузка в которой рассчитана максимум — на 500 посещений в смену. На базе кардиодиспансера учат студентов медиков, тут же разрабатываются и применяются на практике новые методики лечения. Проводятся уникальные операции людям с нарушениями сердечного ритма.
Главврач Ольга Кореннова рассказала губернатору, что четкая маршрутизация пациентов от двери приемного отделения до операционной возможна благодаря почти мгновенной диагностике на новой аппаратуре. Это позволило резко снизить процент летальных исходов. Своевременным вмешательством был прерван каждый третий инфаркт.
Во время визита губернатора кардиохирурги работали на плановой операции: пациентке меняли кардиостимулятор. Ранее после тяжелого инфаркта ей установили однокамерный, наступил срок замены, и вместо него смогли установить двухкамерный.
«Это продлевает человеку жизнь, повышает ее качество — он выполняет то, что должен делать здоровый организм, и позволяет не чувствовать одышку. Двухкамерный кардиостимулятор полностью имитирует сокращение сердца, как это и должно происходить — сначала предсердие, затем желудочек. Такие высокотехнологичные операции у нас проводятся ежедневно», — прокомментировала врач-анестезиолог Елена Желтикова.
В больнице оказывают помощь пациентам с острой и хронической коронарной патологией, сердечной недостаточностью, с нарушениями ритма сердца и проводимости, с острым нарушением мозгового кровообращения. Здесь же проходят реабилитацию люди с нарушениями функций центральной нервной системы. Приезжают в центр как горожане, так и жители области.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящему в нацпроект «Здравоохранение», с 2019 по 2022 годы для Клинического кардиологического центра приобрели 65 единиц медицинского оборудования. Самая большая гордость — компьютерный томограф на 64 среза стоимостью более 60 млн. рублей. Он позволяет своевременно и точно выявлять тромбы. Кроме того, диспансер получил 2 современных аппарата для УЗИ сердца и сосудов, аппараты ИВЛ, и оборудование реабилитации выздоравливающих пациентов. На будущий год запланирована покупка ангиографической установки.