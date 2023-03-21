Губернатор Бурков заявил о снижении летальных исходов от инфарктов и инсультов

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящему в нацпроект «Здравоохранение», с 2019 по 2022 годы для Клинического кардиологического центра приобрели 65 единиц медицинского оборудования. Самая большая гордость — компьютерный томограф на 64 среза стоимостью более 60 млн. рублей. Он позволяет своевременно и точно выявлять тромбы. Кроме того, диспансер получил 2 современных аппарата для УЗИ сердца и сосудов, аппараты ИВЛ, и оборудование реабилитации выздоравливающих пациентов. На будущий год запланирована покупка ангиографической установки.