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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Глава минздрава Карелии сообщил об отсутствии случаев кори в регионе с 2018 года

Сегодня, 07:37
Михаил Охлопков, глава минздрава Карелии, заявил, что в регионе с 2018 года не зарегистрировано случаев кори.

В то же время, в Ленинградской области выявлено 67 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, включая 52 случая среди детей, пишет ФедералПресс.

Охлопков напомнил, что корь – очень заразное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как менингит, коревой энцефалит, пневмония и другие. Вакцинация является важным средством профилактики, и в Карелии в прошлом году были привиты 100% детей, однако только 77,7% взрослых из группы риска получили вакцину. В связи с этим в регионе будет проводиться подчищающая иммунизация с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

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