Глава минздрава Карелии сообщил об отсутствии случаев кори в регионе с 2018 года

Охлопков напомнил, что корь – очень заразное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как менингит, коревой энцефалит, пневмония и другие. Вакцинация является важным средством профилактики, и в Карелии в прошлом году были привиты 100% детей, однако только 77,7% взрослых из группы риска получили вакцину. В связи с этим в регионе будет проводиться подчищающая иммунизация с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.