Федеральные эксперты сделали ставку на омское катализаторное производство

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:57
Российская нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасль в условиях санкционных ограничений и ухода западных компаний обнаружила ряд болевых точек, в том числе технологическую зависимость от импортной продукции. Этот фактор будет существенно влиять на рынок в ближайшие годы, считают авторы исследования.
Однако эксперты RUPEC отмечают, что импортозамещение по катализаторам для нефтепереработки развивается и с вводом каталитического производства «Газпром нефти» ключевые потребности отечественных предприятий будут закрыты.
«Хотя задача создания собственных каталитических производств в контексте импортозамещения стала особенно актуальна для нашей страны в последние месяцы, некоторые игроки к такому развитию событий оказались в той или иной степени готовы. Так, „Газпром нефть“ уже завершает создание собственного катализаторного завода в Омске с локализацией катализаторов крекинга, гидрокрекинга и гидроочистки, проект которого возник задолго до текущих событий. Однако данный проект локализации производства катализаторов можно считать практически единичным», — говорится в исследовании.
Эксперты отмечают, что производство катализаторов связано с определенными трудностями: лабораторные разработки далеки от промышленного внедрения, поскольку процесс синтеза катализаторов сложно воссоздать на больших объемах. В Омске эту задачу помогает решить центр испытаний «Селектум». Здесь установлено уникальное оборудование, с помощью которого моделируется работа установок нефтеперерабатывающего завода.
«Если проблем с площадками по лабораторному созданию и тестированию катализаторов в России нет, то площадки, на которых можно осуществить масштабирование синтеза катализатора и его тестирование, за редким исключением, морально и технологически устарели. В качестве такого положительного исключения можно назвать инициативу „Газпром нефти“ по созданию центра испытаний катализаторов „Селектум“, запущенного в 2021 году. Площадка объединяет в одном месте не только установки для пилотирования синтеза катализаторов, но и пилотные установки для тестирования образцов в различных процессах нефтепереработки. Испытание на них катализаторов позволит значительно снизить риски и доработать технологию перед созданием и тестированием реальных промышленных партий на реальных промышленных установках», — пишут эксперты.
Напомним, центр испытаний «Селектум» — один из инфраструктурных объектов нового катализаторного завода в Омске, строительством которого занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Первая линия нового производства — катализаторов гидропроцессов — будет запущена уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн. По словам генерального директора «Газпромнефть — Каталитические системы» Александра Чембулаева, завод сможет не только полностью обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, но и позволит экспортировать продукцию.