Федеральные эксперты сделали ставку на омское катализаторное производство

Напомним, центр испытаний «Селектум» — один из инфраструктурных объектов нового катализаторного завода в Омске, строительством которого занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Первая линия нового производства — катализаторов гидропроцессов — будет запущена уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн. По словам генерального директора «Газпромнефть — Каталитические системы» Александра Чембулаева, завод сможет не только полностью обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, но и позволит экспортировать продукцию.