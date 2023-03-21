Депутат ГД назвал высказывание Канчельскиса о договорных матчах "психическим"

Депутат Госдумы и председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявления экс-полузащитника сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018 года.



Свищев отнес слова Канчельскиса к "психическому высказыванию" и считает, что бывший футболист просто пытается привлечь к себе внимание. Он также отметил, что некоторые спортсмены после окончания карьеры начинают злоупотреблять спиртными напитками и впадать в депрессию. Свищев уверен, что слова Канчельскиса являются слухами и не подтверждены фактами, и добавил, что такие высказывания перечеркивают позитивное мнение о человеке как о специалисте и футболисте, пишет Pravda.Ru.