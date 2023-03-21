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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Что делать при боли в ухе: советы врача-оториноларинголога

21 марта 2023, 16:26
Эксперты предостерегают от отита, заболевания, которое может появиться по многим причинам, в том числе после переохлаждения. Симптомы отита включают сильную боль в ухе, которая может превратиться в мучение ночью.

Врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА РФ Ирина Лашкина в интервью изданию pravda.ru советует использовать обезболивающее противовоспалительное средство и на несколько часов приложить к уху сухую тёплую фланель, чтобы снять боль.

В то же время, нельзя чистить уши ватными палочками, допускать попадание воды в слуховой канал и использовать спиртовые настойки, а также самостоятельно использовать капли.

Для лечения отита рекомендуются противовоспалительные средства и, в случае осложнений, антибактериальные препараты.

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