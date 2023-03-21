Что делать при боли в ухе: советы врача-оториноларинголога

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА РФ Ирина Лашкина в интервью изданию pravda.ru советует использовать обезболивающее противовоспалительное средство и на несколько часов приложить к уху сухую тёплую фланель, чтобы снять боль.
В то же время, нельзя чистить уши ватными палочками, допускать попадание воды в слуховой канал и использовать спиртовые настойки, а также самостоятельно использовать капли.
Для лечения отита рекомендуются противовоспалительные средства и, в случае осложнений, антибактериальные препараты.