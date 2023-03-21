Что делать при боли в ухе: советы врача-оториноларинголога

Эксперты предостерегают от отита, заболевания, которое может появиться по многим причинам, в том числе после переохлаждения. Симптомы отита включают сильную боль в ухе, которая может превратиться в мучение ночью.