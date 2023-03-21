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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Брыш: Особенность наших решений в том, что мы работаем на отечественных процессорах

21 марта 2023, 17:32
«Особенность наших решений в том, что мы работаем на отечественных процессорах: „Байкале“ и „Эльбрусе“», — говорит коммерческий директор BITBLAZE Яна Брыш.

И это требует уникальных решений. Например, уникальной компоновки основных модулей и появления встроенного программного обеспечения для коммутации электронных модулей. «Байкал» и «Эльбрус» обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении. Фактически сегодня на таких процессорах работает только военная вычислительная техника.

Самый отечественный ноутбук, выходящий на российский рынок, оснащен не имеющей аналогов системой охлаждения и имеет полностью алюминиевый корпус, спроектированный и изготовленный в России. И это несмотря на фактическое отсутствие стандартов разработки корпусов. Очевидно, ноутбук способен удивить.

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