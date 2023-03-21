Брыш: Особенность наших решений в том, что мы работаем на отечественных процессорах

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
И это требует уникальных решений. Например, уникальной компоновки основных модулей и появления встроенного программного обеспечения для коммутации электронных модулей. «Байкал» и «Эльбрус» обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении. Фактически сегодня на таких процессорах работает только военная вычислительная техника.
Самый отечественный ноутбук, выходящий на российский рынок, оснащен не имеющей аналогов системой охлаждения и имеет полностью алюминиевый корпус, спроектированный и изготовленный в России. И это несмотря на фактическое отсутствие стандартов разработки корпусов. Очевидно, ноутбук способен удивить.