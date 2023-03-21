Брыш: Особенность наших решений в том, что мы работаем на отечественных процессорах

И это требует уникальных решений. Например, уникальной компоновки основных модулей и появления встроенного программного обеспечения для коммутации электронных модулей. «Байкал» и «Эльбрус» обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении. Фактически сегодня на таких процессорах работает только военная вычислительная техника.