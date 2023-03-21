Большой контракт. Омичам достался подряд на ремонт в Москве за 200,6 млн рублей

Работы предстоит немало. В названии закупки значится капитальный ремонт кровли и вентилируемого фасада, но из приложений к смете ясно, что ремонтировать будут и гранитный пол, и стены внутри, и окна, и потолки, и лепнину на пилястрах. Менять нужно будет всю «фурнитуру» — от водостоков до карнизов. Завершить работы следует до 30 ноября следующего года.