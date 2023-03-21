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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении COVID-19

Сегодня, 07:38
Президент США Джо Байден подписал закон, требующий рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса.

Как сообщает Белый дом, закон получил название "Закон о происхождении COVID от 2023 года". Ранее ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов, которые прибыли в китайский город Ухань, чтобы установить происхождение COVID-19, пишет ФедералПресс. В своем докладе эксперты отметили, что утечка вируса из лаборатории маловероятна, а вероятнее всего вирус передался человеку от летучих мышей или через охлажденные продукты.

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