Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении COVID-19

Как сообщает Белый дом, закон получил название "Закон о происхождении COVID от 2023 года". Ранее ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов, которые прибыли в китайский город Ухань, чтобы установить происхождение COVID-19, пишет ФедералПресс. В своем докладе эксперты отметили, что утечка вируса из лаборатории маловероятна, а вероятнее всего вирус передался человеку от летучих мышей или через охлажденные продукты.