Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске

21 марта 2023, 02:23
Фото: hawk.ru
Алексей Черепанов играл в Авангарде под номером 7

Баста исполнил песню «Моя игра», посвятив ее памяти омского хоккеиста Черепанова

Алексей Черепанов ушел из жизни в 2008 году.

Вчера, 20 марта, в Омске на G-Drive Арене прошел концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Под занавес выступления артист исполнил песню «Моя игра», посвятив ее памяти омского хоккеиста Алексея Черпанова.

«Этот трек по традиции мы исполняем в память о Лехе Черепанове. Спасибо всем», — сказал артист.

Алексей Черепанов ушел из жизни 13 октября 2008 года. Форвард потерял сознание в концовке третьего периода матча с подмосковным «Витязем», Черепанов еще несколько раз приходил в себя, но в 22:55 юный нападающий, которому было всего 19 лет, скончался в больнице города Чехов. 13 октября 2022 года под своды G-Drive Арены был поднят стяг Алексея Черепанова. Он стал первым, удостоившийся такой чести на новой арене.

"Славное имя" для омичей: Летов, Черепанов, Климов, Колчак
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Баста#Концерт#Черепанов#Арена#G-Drive Арена#Город#Общество#Омск
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Вчера, 02:08
Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе
Сегодня, 03:14
Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы
Сегодня, 03:00
Прикрыли колесом, чтобы сбить напор. В Омске ищут виновных в прорыве на теплопроводе
Вчера, 10:49