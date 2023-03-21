«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Вчера, 20 марта, в Омске на G-Drive Арене прошел концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Под занавес выступления артист исполнил песню «Моя игра», посвятив ее памяти омского хоккеиста Алексея Черпанова.
«Этот трек по традиции мы исполняем в память о Лехе Черепанове. Спасибо всем», — сказал артист.
Алексей Черепанов ушел из жизни 13 октября 2008 года. Форвард потерял сознание в концовке третьего периода матча с подмосковным «Витязем», Черепанов еще несколько раз приходил в себя, но в 22:55 юный нападающий, которому было всего 19 лет, скончался в больнице города Чехов. 13 октября 2022 года под своды G-Drive Арены был поднят стяг Алексея Черепанова. Он стал первым, удостоившийся такой чести на новой арене.