«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске

Алексей Черепанов ушел из жизни 13 октября 2008 года. Форвард потерял сознание в концовке третьего периода матча с подмосковным «Витязем», Черепанов еще несколько раз приходил в себя, но в 22:55 юный нападающий, которому было всего 19 лет, скончался в больнице города Чехов. 13 октября 2022 года под своды G-Drive Арены был поднят стяг Алексея Черепанова. Он стал первым, удостоившийся такой чести на новой арене.