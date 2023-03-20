Зарплаты директоров. В Омске главы школ получают иногда меньше главных бухгалтеров

На сайте администрации Омска опубликовали сведения о среднемесячной заработной плате директоров школ, их замов и главных бухгалтеров за 2022 год. Выяснилось, что не всегда директора школ или гимназий зарабатывали больше, чем их заместители иди даже бухгалтеры. Например, в СОШ № 59 директор зарабатывал 47,2 тыс. рублей, тогда как заместитель — почти 65 тыс. рублей.