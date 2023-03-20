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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Зарплаты директоров. В Омске главы школ получают иногда меньше главных бухгалтеров

20 марта 2023, 06:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Опубликовали среднемесячные заработки администраций омских школ

Огромная разница. Директор гимназии в Омске может получать 72 тыс. рублей, а директор вечерней школы — 31 тыс. рублей.

На сайте администрации Омска опубликовали сведения о среднемесячной заработной плате директоров школ, их замов и главных бухгалтеров за 2022 год. Выяснилось, что не всегда директора школ или гимназий зарабатывали больше, чем их заместители иди даже бухгалтеры. Например, в СОШ № 59 директор зарабатывал 47,2 тыс. рублей, тогда как заместитель — почти 65 тыс. рублей.

Есть в документе еще неожиданный момент: директора 97 и 98 школ получали в среднем 8 737 рублей, как и главный бухгалтер школы № 96.

Больше всех зарабатывал директор гимназии № 19 — 100,7 тыс. рублей, притом, что у него в штате есть 6 заместителей, которые получали от 44,3 тыс. рублей до 76,8 тыс. рублей. На втором месте оказался директор школы № 55. Он зарабатывал 99 тыс. рублей. А на третьем — директор школы № 142 со средним заработком в 94,7 тыс. рублей.

Напомним, ранее опубликовали документ с зарплатами директоров компаний, подведомственных департаменту городского хозяйства.

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#Дарья Зыкова#Омск#Администрация#Директор школы#Школы#Заработок#Статистика#Общество#Город#Экономика#Новости
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